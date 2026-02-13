Un video pubblicato da Mykonos ha riacceso il gossip attorno ad Antonella Fiordelisi. Come racconta «Leggo», l'influencer ha condiviso un messaggio che molti interpretano come una frecciata rivolta a un ex fidanzato, alimentando le speculazioni sui social.

Hai fretta? blue News riassume per te Antonella Fiordelisi ha pubblicato un messaggio su Instagram che, secondo «Leggo», è stato interpretato come una frecciata a un ex fidanzato.

L'influencer ha escluso che il riferimento fosse a Guglielmo Vicario, mentre sui social molti indicano Giulio Fratini come possibile destinatario.

Fiordelisi ha anche ribadito di essere stata lei a mettere fine alla relazione, smentendo le voci circolate sul web. Riepilogo creato con

Antonella Fiordelisi torna a far parlare di sé con un messaggio pubblicato su Instagram durante una vacanza a Mykonos.

Come riporta «Leggo», l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accompagnato un video con una frase che molti hanno letto come una frecciata rivolta a un suo ex.

«Scendi le scale consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va a letto con una tua amica pensando di farti i dispettucci», ha scritto l'influencer, senza fare alcun nome.

I fan cercano il destinatario

Il post ha immediatamente acceso il dibattito sui social. In un primo momento alcuni utenti hanno ipotizzato che il riferimento fosse al portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, oggi legato a Elisa Maino.

La stessa Fiordelisi, però, ha smentito questa ricostruzione rispondendo a un follower con un secco: «Sei fuori binario».

Sempre stando a «Leggo», molti commenti hanno invece indicato Giulio Fratini come possibile destinatario del messaggio. Su questa ipotesi l'influencer non è intervenuta.

La replica sui regali

Nel corso della discussione online, Fiordelisi ha risposto anche a chi sosteneva che durante la relazione avesse ricevuto costosi regali dall'ex compagno.

«Le vacanze erano i miei regali di compleanno e le borse le ho sempre comprate io», ha precisato, respingendo le insinuazioni circolate sui social.

«Sono stata io a chiudere la relazione»

L'influencer ha infine ribadito la propria versione sulla fine della storia d'amore, smentendo le voci secondo cui sarebbe stata lasciata.

«Sono stata io a non volerlo più vedere, non date retta alle fake news», ha scritto, senza però entrare nei dettagli delle ragioni che hanno portato alla rottura.