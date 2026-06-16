Nel cast anche Jamie Dornan, Kate Winslet e i grandi ritorni della trilogia originale.

Grandi star Anya Taylor-Joy entra nella Terra di Mezzo: sarà l'elfa Seren in «Il Signore degli Anelli: la caccia a Gollum»

Anya Taylor-Joy entra ufficialmente nell'universo della saga «Il Signore degli Anelli».

L'attrice sarà tra i protagonisti di «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», il nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo.

Interpreterà Seren, un'elfa Sindar del Regno Boscoso e fidata agente di re Thranduil, che avrà ancora il volto di Lee Pace.

L'annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del franchise, che hanno accolto la star con l'immagine di una misteriosa figura incappucciata armata di arco.

Taylor-Joy si aggiunge a un cast che unisce nuovi ingressi e volti storici della saga.

Kate Winslet vestirà i panni di Marigol, mentre Leo Woodall interpreterà Halvard.

A guidare la storia sarà Jamie Dornan nel ruolo di Strider, l'identità sotto cui si nasconde Aragorn, personaggio reso celebre da Viggo Mortensen.

Tornano anche Elijah Wood come Frodo Baggins, Ian McKellen come Gandalf e Andy Serkis nei panni di Gollum. Lo stesso Serkis sarà anche il regista del film.

Ambientato tra gli eventi de «Lo Hobbit» e de «Il Signore degli Anelli», il lungometraggio segue Aragorn e Gandalf nella caccia a Gollum, una missione cruciale per scoprire la verità sull'Unico Anello e sulla minaccia che incombe sulla Terra di Mezzo.

L'uscita nelle sale è prevista per il 17 dicembre 2027.

Prima di allora, Anya Taylor-Joy arriverà sul grande schermo con «Dune: Part Three» e sarà protagonista della serie crime «Lucky».