Ariana Grande critica la Casa Bianca per aver usato la sua musica in un video dell'ICE, l'agenzia americana per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, in cui vengono filmati migranti.

Ariana Grande (nella foto d'archivio all'ultimo Golden Globe) contro l'ICE: «Non usate la mia musica per questa assurdità barbara, disumana e odiosa».

«Vi prego di non usare la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e odiosa», ha detto la cantante dopo che la sua canzone «Bye» è stata usata dalla Casa Bianca in un video in cui si vedevano gli agenti dell'Ice ammanettare migranti.

Il filmato era accompagnato dalla scritta «Bye-Bye. Il presidente Trump ci ha consegnato il confine più sicuro della storia».