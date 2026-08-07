Da anni circolano voci sulla salute di Ariana Grande, che recentemente sono tornate a infiammare l’opinione pubblica. Ora la pop star ha deciso di prendere provvedimenti e ha annunciato, a sorpresa, una pausa.

Hai fretta? blue News riassume per te Ariana Grande ha successo nella sua carriera, ma il dibattito verte soprattutto sul suo aspetto molto magro.

Sui social media questo sta suscitando preoccupazione e speculazioni.

Dopo il suo tour, si ritirerà per un momento dalla vita pubblica, come è stato appena reso noto. Riepilogo creato con

La cantante pop e attrice Ariana Grande è una delle personalità più famose della sua generazione.

Ha raggiunto il successo con la serie di Nickelodeon «Victorious», per poi affermarsi come una delle più grandi pop star del momento grazie a successi come «7 Rings» e «Thank U, Next».

Nel 2024 ha infine interpretato il ruolo da protagonista nel film «Wicked».

Da allora, però, non si parla solo della sua interpretazione, ma soprattutto del suo aspetto fisico. Rispetto al passato, infatti, il suo corpo appare decisamente più magro e ossuto.

Dall’inizio di giugno 2026, la 33enne è in tournée con «Eternal Sunshine». In pochi minuti, tutti i 41 concerti hanno registrato il tutto esaurito.

Pochi giorni fa ha inoltre pubblicato il suo nuovo album, «Petal». Il primo singolo «Hate That I Made You Love Me» è entrato direttamente al primo posto nelle classifiche statunitensi.

Nonostante questi successi, nel dibattito pubblico continua a prevalere un altro tema: il suo corpo.

I sui fans sono preoccupati

Dopo il concerto di apertura a Oakland, un video di Grande si è diffuso rapidamente in rete. Nel filmato la sua corporatura appare particolarmente esile, con le ossa che sporgono chiaramente.

Questa immagine, tratta da un video del suo primo concerto del tour, ha suscitato grande preoccupazione in molti fan. Screenshot di TikTok

Le immagini hanno scatenato un'ondata di preoccupazione sui social media. Molti fans hanno espresso le loro preoccupazioni, altri hanno formulato diagnosi a distanza, e spesso è emerso il tema dei disturbi alimentari.

Anche sotto il suo nuovo video musicale, molte persone commentano l'aspetto di Grande. Screenshot da YouTube

Anche nel video musicale del suo nuovo singolo l'attenzione non è affatto concentrata sulla musica. A dominare sono invece i commenti sul suo aspetto fisico.

«Non si tratta di riavere la vecchia Ariana, ma di farla tornare in salute», scrive un'utente. Altri commentano: «I disturbi alimentari non sono uno scherzo».

«Sono più in forma che mai»

L'artista si esprime raramente, se non quasi mai, sulle discussioni in corso.

Nel 2023, in un post su Instagram, aveva dichiarato: «Sono più in salute che mai.» Nel post ha esortato: «Non dovremmo giudicare i corpi, ma tacere se qualcosa non ci piace». E ancora: «Esistono così tanti tipi diversi di bellezza».

Oggi si sente molto più in salute rispetto a qualche anno fa. «Per me, il corpo con cui ora confrontate il mio aspetto attuale era la versione più malsana di me stessa. Prendevo molti antidepressivi, bevevo, mi nutrivo male ed ero nel momento più buio della mia vita quando avevo quell’aspetto», ha dichiarato la musicista.

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E anche se magari non ne parla molto, di certo ne canta. Nella sua canzone «Yes, And?» (2024), Ariana dice: «Non fare commenti sul mio corpo, non rispondere / I tuoi affari sono tuoi e i miei sono miei».

Ariana Grande si ritira dalla vita pubblica

Il dibattito che continua a imperversare sul suo aspetto e la valanga di commenti sembrano ora avere delle conseguenze. Il portavoce della star ha dichiarato alla rivista «People» che, al termine del suo attuale tour, si ritirerà per un po’ dalla vita pubblica.

La 33enne non vede l'ora di «concludere il tour in buona salute e felice», si legge nel comunicato. Successivamente, si concederà una «meritata pausa dal lavoro sotto i riflettori e dalle esibizioni, che hanno l'hanno portata a un'attenzione pubblica incessante e prolungata».

La rivista cita inoltre una fonte anonima vicina alla nativa di Boca Raton, in Florida, secondo la quale la cantante si esibisce attualmente ogni sera in uno «spettacolo fisicamente molto impegnativo» e offre «esibizioni di altissimo livello, sia dal punto di vista dello sforzo che del successo».

Questa settimana sono in programma gli ultimi concerti negli Stati Uniti, a cui seguiranno poi altre dieci esibizioni a Londra. L'ultimo concerto è previsto per il 1° settembre.

Una pausa apparentemente non prevista

La pausa che ne seguirà non era evidentemente prevista.

Grande avrebbe infatti dovuto partecipare al musical di Stephen Sondheim «Sunday in The Park with George». Sarebbe stato il suo debutto nel West End londinese: avrebbe dovuto calcare le scene nell’estate del 2027 al fianco di Jonathan Bailey, suo partner nel film «Wicked».

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I produttori confermano ora che la pop star si è ritirata dal progetto. «Non deve essere stata una decisione facile», hanno dichiarato a X, «e lei ha tutta la nostra comprensione e il nostro sostegno».