Asia Argento riceverà il premio alla carriera al Festival di Locarno il 13 agosto. «Chi mi conosce solo per i miei filmacci dice di me che sono raccomandata e cagna», afferma al «Venerdì» di Repubblica.

Il giudizio sul suo lavoro in Italia resta uno dei nervi scoperti. Dopo Hollywood, la Argento ha girato diversi film in Francia che considera tra i migliori della sua carriera, ma mai arrivati nelle sale italiane. «I soldi piacciono a tutti, anche a me», aggiunge, senza nascondere il peso che successo e riconoscimento hanno avuto nel suo percorso.

Ora il cinema internazionale torna in primo piano. A maggio la Argento ha presentato alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes «Death Has No Master» di Jorge Thielen Armand, thriller psicologico ambientato in Venezuela. Per il film ha trascorso 75 giorni nel Paese e si è ammalata due volte di amebiasi durante le riprese. «È il ruolo a cui ho dedicato più me stessa in assoluto», ha dichiarato.

A Locarno il film sarà proposto in prima svizzera. Il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha motivato il Life Achievement Award definendo la Argento un'artista capace di «andare al di là degli schemi» e di rischiare in prima persona.

Il festival proseguirà fino al 15 agosto. La Argento sarà inoltre nel cast di «Armony» di Dario Albertini, presentato in prima mondiale durante Locarno79.