Aurora Ramazzotti sarà concorrente di «Ballando con le stelle» 2026 e punta sulla gara per mostrare al pubblico un lato più personale. «Vorrei farmi conoscere, perché tutti hanno un'idea diversa di me».

La sfida arriva a pochi mesi dai 30 anni e dopo il matrimonio con Goffredo Cerza. «L'ho sempre seguito, mi sono detta: "Voglio provarci"». La musica è una delle sue passioni, mentre la danza rappresenta un terreno nuovo.

Sul ballo, infatti, la figlia di Eros Ramazzotti non nasconde le difficoltà: «Ballo malissimo». Nel video di presentazione si era già definita «un po' scoordinata» e, alla domanda se sapesse ballare, aveva risposto: «Assolutamente no».

A sostenerla ci saranno anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La gara metterà alla prova anche il suo temperamento: «Ho il mio caratterino, posso essere pungente».

La Ramazzotti è la seconda concorrente ufficialmente annunciata dopo Alessandro Matri. La ventunesima edizione di «Ballando con le stelle» debutterà in autunno su Rai 1, con Milly Carlucci alla conduzione.