Elle Fanning
Il film d'animazione che ha conquistato il pubblico in più di 100 Paesi festeggia il decimo anniversario con un nuovo capitolo e una serie tv.
Dieci anni dopo il debutto, «Ballerina» è pronta a tornare sul grande schermo.
Good Hero ha dato il via libera al sequel del film d'animazione uscito nel 2016, con l'avvio della produzione previsto già questo mese.
Nella versione originale inglese, il film aveva le voci di Elle Fanning e Dane DeHaan. Al centro della storia, una giovane orfana che fugge dall'orfanotrofio per inseguire il sogno di diventare ballerina all'Opéra di Parigi.
Il nuovo progetto punta ad ampliare l'universo narrativo di «Ballerina» e a conquistare una nuova generazione di spettatori con una storia che continua a mettere al centro determinazione, creatività e desiderio di riscatto.
Gregory Ouanhon e Laurent Zeitoun torneranno come produttori, mentre Zeitoun firmerà anche regia e sceneggiatura.
Il primo film ha incassato oltre 120 milioni di dollari (circa 103 milioni di euro) nel mondo ed è stato distribuito in più di 100 Paesi, diventando uno dei maggiori successi indipendenti dell'animazione internazionale.
Accanto al sequel cinematografico, Good Hero sta sviluppando anche una serie animata ambientata nello stesso universo narrativo. Gaumont curerà nuovamente la distribuzione nelle sale francesi e sui mercati internazionali.