Nell'intervista a Vanity Fair, la conduttrice definisce «la cosa più ingiusta» l'accusa di aver fomentato l'omofobia nei suoi programmi, torna sul suo addio a Mediaset e ribadisce di voler rientrare presto in televisione.

Secondo la D'Urso, quell'accusa è sempre stata incompatibile con il lavoro svolto durante la sua carriera. «Mi hanno accusata di fomentare l'omofobia», afferma, spiegando che è stata una delle polemiche che l'ha ferita di più.

A sostegno della sua tesi, la D'Urso ricorda di aver ospitato persone transgender, coppie omosessuali e numerose testimonianze dedicate ai diritti civili. Un percorso che, sottolinea, ha sempre avuto l'obiettivo di portare in televisione temi legati all'inclusione e ai diritti della comunità LGBTQIA+.

Le dichiarazioni arrivano mentre resta aperto il capitolo del suo addio a Mediaset. La conduttrice conferma di aver avviato un'azione legale nei confronti dell'azienda, spiegando di non aver mai ricevuto una spiegazione diretta dopo la fine del rapporto e l'uscita dalla conduzione di «Pomeriggio Cinque».

Quanto al futuro, la D'Urso guarda avanti. Dice di essere pronta a valutare nuove proposte e ribadisce che la sua esperienza in televisione non è ancora finita.