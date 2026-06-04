La conduttrice frena sulle indiscrezioni che riguardano la giuria e chiarisce quali sono le vere priorità della prossima stagione.

Barbara D'Urso resta al centro delle voci su «Ballando con le stelle», ma Milly Carlucci raffredda le indiscrezioni.

La conduttrice chiarisce che la partita sulla giuria non è ancora iniziata e che la priorità, oggi, è un'altra.

Intervistata da Repubblica, la padrona di casa dello show di Rai 1 ha escluso qualsiasi decisione imminente sui giudici della prossima edizione.

«Non faccio nessun toto giuria perché veramente non ne stiamo parlando», ha spiegato, frenando le ipotesi che nelle ultime settimane hanno coinvolto anche il nome dell'ex volto Mediaset.

Dubbi sul cast e su Selvaggia Lucarelli

La scelta definitiva arriverà più avanti. Milly ha infatti spiegato che servirà tutta l'estate per valutare il futuro della giuria, definita «il motore del programma».

Prima, però, bisogna chiudere il cast della ventunesima edizione.

Sul tavolo resta anche il nodo Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha ricordato che la giornalista «ha dichiarato di avere un percorso diverso», una frase che alimenta i dubbi sulla sua permanenza senza però confermare un addio.

C'è poi un'altra novità destinata a incidere sul futuro dello show. La prossima stagione segnerà il trasferimento di «Ballando con le stelle» a Saxa Rubra. Un cambiamento che comporterà una profonda riorganizzazione della macchina produttiva.

Per conoscere il volto definitivo della giuria servirà dunque ancora qualche mese. Le decisioni sono attese dopo l'estate, quando Rai e produzione definiranno gli ultimi tasselli della nuova stagione.