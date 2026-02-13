Si apre domani sul lago di Bienne il festival Lakelive, che si terrà fino all'8 agosto. Esso combina musica, sport e cultura. In cartellone ci sono artisti quali Lenny Kravitz, Amy Macdonald, Macklemore e Louane.

L'icona rock americana Lenny Kravitz si esibirà il 6 agosto, l'indomani sarà il turno del rapper di Seattle Macklemore, seguito l'8 agosto dalla cantante scozzese Amy Macdonald.

La zona del festival, che intende andare oltre al puro evento musicale, si estende fra Bienne (BE) e Nidau (BE). Fra le attività proposte ci sono, ad esempio, canoa e pallavolo per quanto riguarda lo sport, e tornei di Jass e karaoke per quanto riguarda la cultura.

Quest'anno il Lakelive propone inoltre la prima open air bilingue per bambini della Svizzera. I bambini francofoni potranno cantare assieme ad Henri Dès mentre i tedescofoni con gli Schwiizergoofe.

Creato nel 2018, il festival è diventato uno degli eventi culturali più importanti della regione e ogni anno attira fra gli 80'000 e 90'000 visitatori.

www.lakelive.ch