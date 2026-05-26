Belén Rodríguez stavolta non arretra.

Dopo settimane di indiscrezioni, la showgirl argentina è stata paparazzata mentre bacia l'uomo che da giorni agita il gossip estivo. E ora arriva anche la frase che cambia il quadro.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Belén avrebbe confidato a un amico: «Ci stiamo frequentando, sto bene, ma non parliamo di amore». Parole che sembrano confermare la presenza di una nuova persona accanto alla conduttrice, pur senza trasformare la frequentazione in una relazione ufficiale.

L'uomo al centro del gossip sarebbe un personal trainer più giovane della showgirl argentina. I due sono stati fotografati insieme alla Terrazza Aperol di Milano tra baci, sorrisi e una complicità che ha immediatamente acceso il web e i settimanali.

Per Belén si tratta di una fase molto diversa rispetto agli ultimi mesi, segnati dall'esposizione mediatica sul fronte sentimentale. Stavolta la conduttrice sembra voler mantenere il controllo della situazione, evitando etichette troppo impegnative ma senza nascondersi davvero.

Intanto gli scatti pubblicati da «Chi» continuano a circolare online, mentre cresce la curiosità attorno alla nuova coppia. Ma per molti fan quel «sto bene» dice già molto del feeling con la nuova fiamma.