Dopo il ricovero di maggio, Belen Rodriguez racconta per la prima volta sui social gli anni segnati da attacchi di panico e depressione. La showgirl rivela di essere rimasta «due mesi chiusa in casa» durante la terapia con psicofarmaci e spiega come lo yoga l'abbia aiutata a ritrovare equilibrio.

Hai fretta? blue News riassume per te Belen rivela di aver affrontato attacchi di panico e depressione che, nei momenti peggiori, la lasciavano immobilizzata a letto.

Durante il percorso di cura, ha trovato nello yoga un aiuto concreto per gestire ansia, paura e respirazione.

A poche settimane dall'ospedalizzazione di fine maggio, la showgirl condivide la sua esperienza per offrire sostegno a chi sta vivendo difficoltà simili. Riepilogo creato con

Dopo il ricovero dello scorso maggio, Belen Rodriguez torna a parlare apertamente del periodo più difficile della sua vita.

In un video pubblicato su Instagram, la showgirl racconta gli anni segnati da attacchi di panico e depressione e spiega come lo yoga l'abbia aiutata a ritrovare serenità e a gestire l'ansia.

Il racconto del periodo più difficile

Nel video condiviso sui social, Belen ripercorre i mesi in cui la sua salute mentale era precipitata.

«Quando arrivavano gli attacchi di panico, ero immobilizzata, non riuscivo ad alzarmi dal letto», racconta.

La conduttrice ricorda anche il periodo in cui seguiva una terapia farmacologica: «Quando stavo male e prendevo gli psicofarmaci sono stata due mesi chiusa in casa, con le tende chiuse. Tutti mi dicevano: 'respira'».

Un consiglio che, spiega, non era sufficiente: «Bisogna imparare a farlo nel modo corretto».

Lo yoga come aiuto contro ansia e panico

Belen ha deciso di condividere la propria esperienza nella speranza di essere d'aiuto a chi sta vivendo situazioni simili.

«Volevo condividere con voi il mio miglioramento grazie allo yoga contro gli attacchi di panico e di conseguenza depressione», scrive su Instagram, spiegando che l'hatha yoga le ha insegnato a controllare meglio la respirazione e, di conseguenza, l'ansia.

«Vi consiglio di fare yoga, a me è servito tanto, mi calma», afferma.

E aggiunge: «Con gli attacchi di panico mi è servito tanto, mi calma e mi rasserena la mente. Se ho paura o inizio ad arrabbiarmi inspiro profondamente».

La showgirl racconta anche una pratica svolta nelle ultime ore: «Questa mattina mi sono svegliata e ho fatto un esercizio di yoga, durante la quale bisogna visualizzare un colore e concentrarsi sul sentimento che vogliamo amplificare. Ho scelto il colore arancione e come sentimento l'amore, l'amore per il prossimo e l'amore per noi stessi».

Il ricovero di maggio

Le sue parole arrivano a poche settimane dal ricovero avvenuto alla fine di maggio.

In quell'occasione Belen era stata soccorsa nella sua abitazione di Milano dopo l'intervento dei servizi di emergenza, allertati da alcuni vicini, e trasportata in codice giallo al Policlinico per accertamenti.

Dopo una notte di osservazione, le sue condizioni erano rapidamente migliorate e la conduttrice era stata dimessa.

Ora ha scelto di raccontare pubblicamente quel momento delicato, con l'obiettivo di incoraggiare chi sta affrontando lo stesso tipo di difficoltà a chiedere aiuto e a trovare gli strumenti più adatti per affrontarle.