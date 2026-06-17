Dopo un periodo caratterizzato dalle difficoltà, anche giudiziarie, Belen Rodriguez sembra aver trovato un po' di serenità. L'argentina è stata infatti vista a Milano a cena con il suo personal trainer, Gaetano Fidanzati. Che sia l'inizio di una nuova storia d'amore?

Hai fretta? blue News riassume per te Belen Rodriguez è stata fotografata da «Chi» insieme a Gaetano Fidanzati, il suo personal trainer di lunga data.

I due sono stati immortalati mano nella mano, alimentando le speculazioni che tra i due sia nato qualcosa.

L'argentina esce da un periodo segnato dalle difficoltà: è stata protagonista di un intervento di soccorso, e potrebbe affrontare la denuncia per omissione di soccorso in due incidenti stradali.

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità dopo le recenti difficoltà: l'argentina è stata infatti fotografata da «Chi» insieme a Gaetano Fidanzati, il suo personal trainer di lunga data.

Da diverse settimane si sono rincorse le indiscrezioni che tra i due fosse nato qualcosa, e adesso sembrano essere definitivamente usciti allo scoperto.

Il settimanale italiano ha immortalato la coppia mentre usciva mano nella mano dal ristorante El Tombon de San Marc, un locale storico della città meneghina molto ricercato. Belen e Gaetano hanno anche salutato i presenti e posato per alcune foto con il proprietario.

Per ora non si parla di amore

«Chi» aveva già avvistato la showgirl in compagnia del personal trainer verso la fine di maggio alla Terrazza Aperol, un altro locale di Milano. La complicità e intimità dei due sembra essere apparsa subito chiara.

Inoltre, come riporta il giornalista Gabriele Parpiglia, Belen avrebbe confidato a un amico che si stanno frequentando: «Sto bene, ma non parliamo di amore».

Per ora non è arrivata nessuna conferma, o smentita, ufficiale.

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Un periodo turbolento

Giova ricordare che l'argentina ha vissuto un ultimo periodo piuttosto turbolento.

È stata infatti protagonista di un intervento di soccorso, che ha richiesto il ricovero per qualche giorno in ospedale, dopo che si era barricata nel suo appartamento milanese da dove si sentivano provenire delle urla.

Lo stesso giorno sarebbe stata coinvolta in due incidenti stradali nel capoluogo lombardo: nel primo avrebbe urtato un'auto parcheggiata in via Melzi d'Eril, mentre il secondo, in via San Marco, avrebbe coinvolto uno scooter e altri veicoli in sosta.

Rodriguez sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso, e le sarebbe stata ritirata la patente di guida.

Per il momento la showgirl non ha commentato gli episodi, ma in un messaggio rivolto ai social ha detto che chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità lo farà nelle sedi opportune: «Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso».