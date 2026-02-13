All'appello manca... Belen Rodriguez riunisce a casa gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, ecco perché

Hai fretta? blue News riassume per te In occasione del compleanno di Luna Marí, Belen Rodriguez ha condiviso delle foto di famiglia su Instagram.

Tra i presenti spiccano i suoi ex storici, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, papà della figlia, riuniti sotto lo stesso tetto.

«Che bella la famiglia riunita», ha scritto l'argentina sotto il carosello di foto.

Grande assente Gaetano Fidanzati, il nuovo presunto flirt della showgirl. Riepilogo creato con

Belén Rodriguez ha stupito i suoi follower su Instagram condividendo delle immagini che catturano un importante traguardo familiare.

Come riporta, tra gli altri, «Fanpage», in occasione della festa di compleanno della piccola Luna Marì, l'argentina ha voluto accanto alla figlia tutte le figure chiave della sua vita.

Tra gli invitati speciali spiccavano infatti sia l'ex marito Stefano De Martino , padre del suo primogenito Santiago, che l'ex compagno Antonino Spinalbese, il papà della festeggiata.

«Che bella la famiglia riunita», ha scritto entusiasta la showgirl, lasciando intendere che ogni vecchio risentimento apparterrebbe ormai al passato.

Da sempre Belen sottolinea come il benessere e la serenità dei propri figli siano la sua bussola assoluta, e quest'ultima raccolta di foto social dimostra che la sua determinazione ha dato i frutti sperati.

«Con il tempo è possibile»

Come scrive il portale, vedere De Martino muoversi a proprio agio tra le mura domestiche dell’ex moglie, sorridente accanto al resto del clan Rodriguez, fa indubbiamente un certo effetto.

A guidare il conduttore campano è un profondo affetto per Belen, ma anche un legame speciale con la piccola Luna.

Inoltre, come si legge su «Fanpage», tra i due storici ex scorre ottimo sangue: in passato Spinalbese e De Martino hanno fatto più volte fronte comune, unendo le forze per sostenere e proteggere l'argentina nei suoi passaggi esistenziali più delicati.

Quest'alleanza silenziosa oggi si traduce nell'affettuoso ritratto immortalato sui social. E a chi, tra i commenti, loda questo «miracolo» di famiglia allargata, Belen ha replicato soddisfatta: «Con il tempo è possibile».

Un'unica assenza

È saltata all'occhio un'unica assenza: quella di Gaetano Fidanzati, il personal trainer che da qualche mese farebbe coppia fissa con la showgirl.

Secondo «Fanpage», i due sono da poco rientrati da un romantico soggiorno a Corfù, in Grecia, meta scelta per rendere pubblica la loro unione.

La mancata partecipazione di Gaetano al compleanno, specula il portale, potrebbe essere legata a impegni di lavoro, o forse alla precisa scelta di procedere a piccoli passi, tenendo la relazione al riparo dai riflettori.

Ma Belen sembra fare sul serio. «Ero single da due anni e mezzo», ha confessato la showgirl sui social, liquidando così come poco rilevanti i flirt vissuti nell'ultimo periodo.

La storia con Gaetano, al contrario, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per trasformarsi in un legame duraturo.