Dopo l'intervento di soccorso, Belen Rodriguez è tornata a parlare ai suoi follower su Instagram. La showgirl ha criticato il ruolo dei media nelle sue ultime vicende, e ha spiegato il perché della sua assenza dalla conduzione all'«Isola dei Famosi».

Hai fretta? blue News riassume per te Belen Rodriguez è tornata su Instagram, dopo l'intervento di soccorso e gli incidenti stradali che l'hanno vista protagonista.

L'argentina ha accusato i media di aver ingigantito le ultime vicende.

La showgirl ha anche spiegato il perché non condurrà la prossima stagione dell'«Isola dei Famosi».

Belen Rodriguez è tornata a comunicare con i suoi follower su Instagram.

Come scrive «Sky TG24», il ritorno avviene dopo il periodo di silenzio dovuto al ricovero e alle vicende giudiziarie riguardanti gli incidenti stradali a Milano, per cui sarebbe accusata di omissione di soccorso.

La showgirl ha voluto innanzitutto ringraziare i fan per l'affetto dimostrato in queste settimane complicate: «Mi avete confortato e dato molta forza, in questi momenti è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata, capita».

«Il karma farà il suo corso»

L'argentina ha espresso il desiderio di raccontare la sua versione dei fatti, a suo dire ingigantiti dai media.

«Credo sia arrivato il momento di dire la mia», ha esordito la showgirl, che ha continuato: «Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait».

Rodriguez ha inoltre detto che chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità lo farà nelle sedi opportune: «Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso».

Il perché non parteciperà all'«Isola dei Famosi»

La conduttrice ha anche chiarito le ragioni della sua assenza nella prossima edizione de «L'Isola dei Famosi»: «Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli».

Belen ha spiegato che non si sarebbe sentita in grado di svolgere l'incarico senza mancare di rispetto al lavoro e alla famiglia.

«Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni – ha aggiunto –. Vi abbraccio forte come sempre, vi ringrazio ancora e... ci vediamo prestissimo!», ha concluso.