La showgirl argentina Belen Rodriguez (foto d'archivio).
IMAGO/ZUMA Press Wire
Dopo l'intervento di soccorso, Belen Rodriguez è tornata a parlare ai suoi follower su Instagram. La showgirl ha criticato il ruolo dei media nelle sue ultime vicende, e ha spiegato il perché della sua assenza dalla conduzione all'«Isola dei Famosi».
Belen Rodriguez è tornata a comunicare con i suoi follower su Instagram.
Come scrive «Sky TG24», il ritorno avviene dopo il periodo di silenzio dovuto al ricovero e alle vicende giudiziarie riguardanti gli incidenti stradali a Milano, per cui sarebbe accusata di omissione di soccorso.
La showgirl ha voluto innanzitutto ringraziare i fan per l'affetto dimostrato in queste settimane complicate: «Mi avete confortato e dato molta forza, in questi momenti è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata, capita».
L'argentina ha espresso il desiderio di raccontare la sua versione dei fatti, a suo dire ingigantiti dai media.
«Credo sia arrivato il momento di dire la mia», ha esordito la showgirl, che ha continuato: «Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait».
Rodriguez ha inoltre detto che chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità lo farà nelle sedi opportune: «Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso».
La conduttrice ha anche chiarito le ragioni della sua assenza nella prossima edizione de «L'Isola dei Famosi»: «Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli».
Belen ha spiegato che non si sarebbe sentita in grado di svolgere l'incarico senza mancare di rispetto al lavoro e alla famiglia.
«Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni – ha aggiunto –. Vi abbraccio forte come sempre, vi ringrazio ancora e... ci vediamo prestissimo!», ha concluso.
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