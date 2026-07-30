Dopo mesi difficili, Belén Rodriguez rompe il silenzio sui social e racconta come è riuscita a ritrovare la serenità: «Sono rinata dalla cenere».

Hai fretta? blue News riassume per te Belén Rodriguez racconta sui social di aver ritrovato serenità, definendo la sua una vera rinascita dopo un periodo difficile.

La showgirl spiega di aver imparato a mettere sé stessa al primo posto, fissando limiti nei rapporti e scegliendo di proteggere il proprio benessere.

Dopo mesi segnati da problemi personali e polemiche, l'argentina assicura di aver ritrovato equilibrio grazie all'amore per sé stessa, alla famiglia e agli amici. Riepilogo creato con

Dopo mesi segnati da difficoltà personali e polemiche, Belén Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso. La showgirl si mostra sempre più serena sui social e racconta apertamente il percorso che l'ha portata a riscoprire se stessa.

Sotto uno dei suoi ultimi post su Instagram, una follower ha commentato: «La rinascita della Fenice». La risposta di Belén lascia poco spazio ai dubbi: «Proprio dalla cenere, credimi».

«Ho imparato a dire di no»

A raccontare questo nuovo equilibrio è anche il lungo messaggio che accompagna le sue ultime fotografie pubblicate su Instagram. Nelle sue parole emerge la volontà di proteggere il proprio benessere e di dare finalmente priorità a sé stessa.

«Non è freddezza, è rispetto per il mio tempo, il mio spazio, per quel poco di pace che nessuno dovrebbe rubarmi», scrive. Poi aggiunge: «Ho imparato che il sì detto per paura pesa più di ogni no sincero».

Per Belén dire di no non significa allontanare gli altri, ma fissare dei limiti: «Dire no è un atto d'amore verso me stesso, prima che verso gli altri, un confine che protegge, non una lama che ferisce». E conclude con una riflessione sul proprio percorso: «Il coraggio non chiede perfezione, chiede solo verità».

Dai mesi difficili alla ritrovata serenità

Le sue parole arrivano dopo un periodo particolarmente complicato. Negli ultimi mesi la showgirl era stata ricoverata al Policlinico di Milano in seguito a un intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori nel suo appartamento, dove sarebbe stata trovata in forte stato di agitazione.

Era poi finita al centro dell'attenzione anche per alcuni incidenti stradali e per le accuse di una presunta omissione di soccorso, ricostruzione che i suoi avvocati avevano però smentito.

A queste vicende, stando fra gli altri a «Vanity Fair», si erano aggiunte le indiscrezioni secondo cui il suo malessere sarebbe stato legato alla mancata conduzione dell'«Isola dei Famosi».

Un'ipotesi respinta dalla stessa Belén, che aveva spiegato di aver rinunciato volontariamente al programma per non allontanarsi dai figli.

«Sono tornata ad amarmi»

Anche in un recente botta e risposta con i follower, Belén aveva lasciato intendere di vivere una fase diversa della sua vita. A chi le chiedeva se il cambiamento del suo aspetto fosse dovuto a ritocchi estetici, aveva risposto: «Sono solo tornata ad amarmi», spiegando che la trasformazione più importante riguarda il rapporto con sé stessa.

Qualche settimana fa aveva condiviso un'altra riflessione nelle sue storie su Instagram, parlando apertamente del dolore vissuto negli ultimi tempi. «I tempi duri arrivano per tutti», aveva scritto, spiegando come alcune ferite possano riaprirsi all'improvviso e lasciare un senso di vuoto.

Belén aveva però raccontato anche di aver trovato forza nella famiglia e nelle amicizie più sincere. «Con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male», aveva scritto, aggiungendo che imparare ad amarsi di nuovo è un percorso fatto di piccoli passi.

«Adesso, per esempio, ho il cuore contento», aveva concluso, invitando a non nascondere mai il dolore ma ad affrontarlo, perché solo così può essere davvero superato.