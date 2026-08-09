Bella Thorne accusa un ex di averla tradita per anni. La relazione, sostiene, continuò anche dopo la scoperta e i due iniziarono una terapia di coppia.

A «Call Her Daddy» la star ha ricostruito la scoperta: per i testi usò Google Translate, mentre per gli audio chiese aiuto a un cameriere italiano, che le tradusse le conversazioni. Fu così, sostiene, che capì di essere stata tradita. La coppia provò comunque a restare insieme e iniziò una terapia.

La Thorne non fa il nome dell'ex. Gli indizi rimandano però a Benjamin Mascolo, con cui ebbe una relazione dal 2019 al giugno 2022 e un fidanzamento ufficiale. I due avevano anche programmato il matrimonio.

Lettera sui social nel 2022

La versione dell'attrice cambia il quadro pubblico della separazione. Nel 2022 Mascolo aveva salutato la relazione con una lunga lettera sui social, parlando di «amore incondizionato» e augurando il meglio alla ex.

Ora la star aggiunge un ultimo dettaglio: alla fine della relazione l'ex le lasciò una lettera. Dentro, sostiene, c'era la conferma che i tradimenti erano andati avanti per anni.

Sul lavoro, Bella Thorne ha intanto annunciato che scriverà, dirigerà e interpreterà «Spring Breakers: Salvation Mountain», sequel del film del 2012. Il progetto arriva dopo il suo debutto alla regia di un lungometraggio con «Color Your Hurt».