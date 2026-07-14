Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato la scorsa settimana che avrebbero intrapreso un lungo e emozionante viaggio per «diventare mamma e papà». La coppia ha quindi aggiunto che si sarebbe presa una pausa dagli schermi. Ma l'affetto e il sostegno è stato così grande che la cuoca più amata d'Italia ha interrotto il silenzio per ringraziare i fan.

Hai fretta? blue News riassume per te Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato che avrebbero intrapreso un «meraviglioso viaggio» per adottare due sorelline.

La cuoca italiana ha perciò avvisato la sua comunità digitale che si sarebbero presi una pausa dai social media.

L'affetto e il sostegno dei fan è stato però talmente travolgente, che la coppia si è presa un momento per ringraziare i propri follower. Riepilogo creato con

Avevano promesso di staccare la spina e sparire dai radar per un po', e in parte lo hanno fatto. Ma l'emozione è stata troppo forte per rimanere in silenzio.

A pochissimi giorni dall'annuncio che ha fatto battere il cuore a migliaia di fan — quello di un imminente viaggio per andare finalmente a prendere le loro future bambine — Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono riapparsi a sorpresa sui social domenica sera, come riporta, tra gli altri, «TGcom24».

Una brevissima incursione per rivolgersi direttamente alla loro immensa community, travolti da un'ondata d'amore senza precedenti.

Il viaggio più lungo per «diventare mamma e papà»

Venerdì la celebre food blogger italiana ha condiviso un post denso di significato.

Pur non pronunciando mai esplicitamente la parola «adozione», Benedetta aveva dipinto chiaramente lo scenario di un lunghissimo e tortuoso cammino burocratico durato anni, fatto di scartoffie, speranze e infinite attese, ormai giunto al traguardo.

Sempre nel post la coppia aveva espresso il forte desiderio di allontanarsi temporaneamente dal web, spegnendo fotocamere e smartphone per viversi questo momento così intimo e delicato nel più totale riserbo.

«Siamo profondamente commossi»

La reazione del pubblico è però stata un fiume in piena di messaggi di felicità, calore e vicinanza che ha letteralmente travolto i coniugi Gentili, che non hanno resistito a rispondere.

Attraverso le storie di Instagram, la coppia ha confessato di aver letto le tantissime dediche con gli occhi lucidi, colpita da una sincerità e da una profondità mai immaginate prima.

«Stiamo leggendo i vostri infiniti messaggi e siamo profondamente commossi da tanto affetto e vicinanza. Le vostre parole, in questo momento speciale, sono un regalo che custodiremo per sempre».

Queste le parole cariche di gratitudine condivise dalla cuoca e il marito, che hanno poi aggiunto come tutta questa straordinaria energia positiva stia dando loro una carica incredibile per affrontare i prossimi, delicatissimi passi.