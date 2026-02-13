«Era come se Ursula me l'avesse rubata: non riuscivo più a parlare, forse per colpa dell'aria condizionata o per l'emozione», ha raccontato durante la decima edizione del BCT, il Festival della Televisione e del Cinema di Benevento.

Allora aveva 27 anni e affiancava Pippo Baudo, Andrea Osvárt e Piero Chiambretti. «Sogno di tornare di nuovo a Sanremo con la mia voce. Mi piacerebbe ritrovare quell'emozione, magari un giorno».

La conduttrice conserva soprattutto la gratitudine per Baudo, definito «un papà artistico importantissimo» che la protesse e le permise di vivere «il grande sogno».

L'attrice guarda anche a «Capri», la fiction Rai che la vide nel ruolo di Carolina Scapece. Lei e gli altri interpreti sperano che la Rai investa in un nuovo capitolo: «Sarebbe bello ritrovarsi tutti insieme. Anche con qualche ruga in più».

Non si tratta, però, di un progetto in lavorazione: al momento non è stata annunciata alcuna nuova stagione. Le tre già realizzate restano disponibili su RaiPlay.

Sul fronte televisivo, l'ultimo impegno confermato della Guaccero è stato «Dalla strada al palco Special». Nella primavera 2026 ha affiancato Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica nella giuria delle sei puntate trasmesse su Rai 1, concluse con la finale del 23 maggio.

Per ora la Rai non ha comunicato un successivo incarico né il ritorno di «Capri»: Sanremo resta quindi un'ambizione dichiarata, non un approdo già fissato in agenda.