Un bimbo di 18 mesi, annegato nella piscina di casa, sarebbe stato dichiarato morto dal personale medico. Poche ore dopo, nelle cella frigorifera, qualcuno si è accorto che era ancora vivo.

Hai fretta? blue News riassume per te In Arizona, a febbraio, un bimbo di 18 mesi è caduto nella piscina di casa e nonostante i soccorsi è stato dichiarato morto.

Poche ore dopo, qualcuno è entrato nella cella frigorifera e si è accorto che il bimbo respirava.

La polizia ha chiesto la denuncia dei genitori per negligenza.

Judy Melinek, patologa forense di San Francisco, ammette che sono rare le occasioni in cui qualcuno viene dichiarato morto per errore, ma «succede, più che altro negli anziani». Riepilogo creato con

Secondo i verbali della polizia recentemente resi pubblici, un bambino di 18 mesi, ritrovato in una piscina nel giardino di una casa in un sobborgo di Phoenix in Arizona (USA) a febbraio, è stato dichiarato morto prima di essere ritrovato vivo ore dopo in una stanza adibita a obitorio.

Come si legge su «WTOP», due agenti di polizia locali avevano notato più possibili segni di vita, ma il bambino è stato comunque portato nella «cella fredda» dell'ospedale dopo essere stato soccorso dal personale medico, stando ai documenti.

«Per favore, fate il vostro lavoro e lasciatemi fare il mio», avrebbe detto il dottor Aryan Toosi a un agente a un certo punto: «Ho studiato medicina per un motivo».

Cos'è successo?

L'8 febbraio i soccorritori sono stati inviati all'abitazione di Phoenix in seguito alla segnalazione di un annegamento. Hanno praticato le manovre di rianimazione al bambino prima di trasportarlo in ospedale, dove è stato dichiarato morto circa un'ora dopo.

Circa cinque ore dopo, la polizia è stata informata che il bambino respirava ed è stato trasferito in elicottero in un altro ospedale.

La storia ha avuto un lieto fine: il bambino è infine sopravvissuto e oggi sta bene.

Negligenza dei genitori

Le autorità hanno raccomandato di denunciare i genitori per negligenza. Gli investigatori hanno affermato che nell'abitazione era presente un forte odore di marijuana e che le porte aperte avrebbero potuto consentire l'accesso non sorvegliato alla piscina.

Durante le chiamate al 911, i due genitori avevano riferito concitatamente che il bambino era stato tirato fuori dalla piscina, mentre si sentivano urlare le persone presenti. Il bambino era privo di sensi.

L'ospedale ha definito l'accaduto «una situazione straziante» e ha rifiutato di rilasciare ulteriori dettagli. Quando una squadra dell'ufficio del medico legale locale è arrivata nella cella frigorifera, ha trovato il piccolo che respirava e lo ha trasportato d'urgenza in un altro ospedale.

Scott Holden, avvocato del dottor Toosi, ha dichiarato all'Associated Press che non avrebbe rilasciato una dichiarazione completa a nome del medico, «se non per assicurarvi che in questo caso c'è molto di più, sia dal punto di vista fattuale che medico, di quanto sia stato riportato finora».

«Una volta morti i pazienti non tornano in vita»

I casi in cui una persona viene erroneamente dichiarata morta e successivamente trovata viva sono rari, ma possono accadere, ha affermato la dottoressa Judy Melinek, patologa forense di San Francisco, al portale.

«Tende ad essere molto più comune negli anziani che nei bambini o nei neonati», ha spiegato. «I criteri per la dichiarazione di morte richiedono l'assenza di battito cardiaco, di respiro e di attività cerebrale o neurologica».

A volte, le persone respirano in modo molto superficiale o intermittente, quindi il personale medico devea attendere qualche minuto prima di dichiarare il decesso, ha precisato.

Secondo la dottoressa la determinazione della morte dipende dall'abilità e dalla formazione del medico, e le procedure possono variare da ospedale a ospedale.

«O è intervenuto qualcuno di inesperto, oppure si è trattato di un errore procedurale», ha affermato. «Perché una volta morti, i pazienti non tornano in vita: questo non accade».