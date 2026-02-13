Carlo Lucarelli guiderà sei nuove puntate di «Blu Notte – Misteri dimenticati», in onda dal 19 settembre in prima serata su Rai 3, con due delitti irrisolti per ogni appuntamento.

Garlasco e Chiara Poggi?

Garlasco e Chiara Poggi? «Blu Notte» torna su Rai 3 con Carlo Lucarelli dopo 14 anni. Ecco i casi che tratterà

Il caso di Chiara Poggi non rientra nella nuova edizione. A giugno «La Provincia Pavese» lo aveva indicato tra i possibili temi della stagione, ma Lucarelli ha escluso la vicenda durante la presentazione torinese.

«Mi piacerebbe raccontarlo fra vent'anni, quando si potrà fare il punto su tutto quello che sappiamo. Oggi è ancora cronaca, è una vicenda in continua evoluzione».

Il conduttore lascia così Garlasco ai talk show e ai programmi di attualità. «Blu Notte» recupera invece la sua formula originaria e ricostruisce vicende ormai distanti dalla cronaca quotidiana, ma ancora prive di una risposta definitiva.

Tra i casi scelti figurano l'omicidio di Angelo Fabbri, studente del Dams ucciso a Bologna nel 1983, la banda dei marsigliesi e alcuni delitti avvenuti nel Modenese tra gli anni Ottanta e Novanta. La trasmissione tornerà anche sulla morte di Antonella Di Verro, già affrontata in passato e ora riletta da una nuova prospettiva.

La nuova stagione interrompe un'assenza durata quattordici anni. Pochi mesi prima dell'annuncio, Lucarelli aveva riassunto così la sua uscita dalla televisione: «Semplicemente non mi ha più chiamato nessuno».

Rai Cultura e Ruvido realizzano le puntate negli studi Rai di Torino. Silio Bozzi, la criminologa Margherita Carlini e la medica legale Mirella Gherardi analizzeranno ogni caso nel finale.