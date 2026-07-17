Musica
Bob Dylan si esibirà a Zurigo il 1° novembre, l'uso del cellulare sarà vietato
Bob Dylan in una foto del 2012. (foto d'archivio)
Keystone
Bob Dylan torna in Europa, con un unico concerto in programma in Svizzera, all'Hallenstadion di Zurigo, il 1° novembre. La vendita ufficiale dei biglietti inizierà il 22 luglio alle ore 11:00, ha annunciato la società organizzatrice TAKK-B entertainment.
Il tour del famoso artista americano, oggi 85enne, prende il via sabato negli Stati Uniti e si conclude a dicembre a Londra.
Sono previsti circa quaranta concerti, organizzati in collaborazione con Yondr, che vieta tassativamente l'uso di videocamere e telefoni cellulari, «rendendo l’esperienza ancora più unica», secondo TAKK-AB.
Yondr è un sistema di custodie chiudibili a chiave che impedisce l'uso degli smartphone durante i concerti.