Per Paolo Bonolis il rapporto con Sonia Bruganelli non ha nulla a che vedere con gli affari comuni. «Credo che fondamentalmente faccia bene ai nostri figli», ha scritto nelle Stories di Instagram dopo la pubblicazione del bilancio di SDL 2005.

Niente affari comuni Bonolis e Sonia Bruganelli, la replica dopo i ricavi milionari: «Conta il bene dei nostri figli»

Tutto nasce da un articolo di Affaritaliani, che attribuiva anche al business comune l'equilibrio mantenuto dagli ex coniugi. Bonolis ha condiviso il titolo della testata, accompagnandolo con una faccina ammiccante.

Sonia Bruganelli possiede il 51% di SDL 2005, Bonolis il 30% e il fratello di lei, Marco, il restante 19%.

Secondo la ricostruzione della testata, la società ha chiuso l'ultimo esercizio con ricavi vicini a 4,6 milioni di euro e un utile di circa 960mila euro. Numeri che avevano spinto il giornale a leggere anche in chiave economica il rapporto tra i due dopo la separazione.

Bonolis non ha contestato il bilancio né il legame professionale con l'ex moglie. Ha però escluso che siano gli affari a spiegare il loro rapporto, riportando l'attenzione sul piano familiare.

Nei palinsesti Mediaset 2026-2027 è già confermata una nuova edizione di «Taratata» con Bonolis. Sul fronte professionale, lui e Sonia Bruganelli restano soci di SDL 2005.