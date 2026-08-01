Il frontman dei Culture Club avrebbe dovuto interpretare il ruolo di re Erode nello show previsto dal 3 al 15 agosto al London Palladium, in un cast a rotazione.

Il manager di George, Paul Kemsley, ha annunciato il ritiro del suo assistito sui social media.

«Dopo un'attenta riflessione, ho deciso, in qualità di manager di Boy George, che non parteciperà più a Jesus Christ Superstar al London Palladium», ha scritto Kemsley.

«La decisione è stata presa con il massimo rispetto per i produttori, il team creativo e l'intera compagnia. Siamo grati per la professionalità e la comprensione che hanno dimostrato e auguriamo sinceramente a tutti i coinvolti ogni successo per la produzione».

Le parole contestate

«We Will Dance Again» si apre con il verso: «Tu dici genocidio, io dico guerra», respingendo la definizione di genocidio attribuita alla campagna militare israeliana a Gaza.

Il brano è inoltre una critica a tutti gli artisti che hanno pubblicamente sostenuto la causa palestinese.

Patrick Clanton, che ha recitato al fianco di George nella produzione di Broadway di «Moulin Rouge!», si è detto «imbarazzato» per aver lavorato con lui.

Richard Armitage, attualmente impegnato nel ruolo di Erode in «Jesus Christ Superstar», sostituirà George nelle date del tour, come riportato da NME.