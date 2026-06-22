La cantante, già madre di Sean Preston e Jayden James, torna a parlare di maternità in un messaggio pubblicato sui social.

Nuove rivelazioni Britney Spears e il desiderio di un altro figlio: «Spero che un giorno accada»

A 44 anni, Britney Spears spera di allargare la famiglia.

Nel giorno della Festa del papà in America, la popstar ha condiviso su Instagram un pensiero inaspettato sul futuro.

La cantante ha pubblicato un video in cui balla con un abito giallo e una piccola chitarra tra le mani. È proprio quell'oggetto a ispirare una riflessione molto personale.

«Le chitarre mi ricordano piccoli alieni, corde così delicate. Si dice che la musica sia il linguaggio degli angeli», ha scritto. Poi una frase che non è passata inosservata: «L'ho comprata in Messico nella speranza che un giorno possa avere un altro bambino».

La popstar è già madre di Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19, nati dal matrimonio con l'ex marito Kevin Federline.

Solo poche settimane fa, Britney Spears ha lasciato un centro di riabilitazione dove era entrata dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza avvenuto a marzo.

Sono passati inoltre cinque anni dalla fine della conservatorship che per 14 anni aveva affidato il controllo della sua vita e delle sue finanze al padre Jamie Spears. Una battaglia conclusa anche grazie al movimento #FreeBritney.

Sul fronte sentimentale, nel 2023 è arrivata la fine del matrimonio con Sam Asghari, meno di un anno dopo le nozze.