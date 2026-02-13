Natasha Archer e Rob Dixon, entrambi ex collaboratori dei principi del Galles, sono apparsi insieme a un esclusivo evento nel cuore di Mayfair.

Hai fretta? blue News riassume per te Natasha Archer, ex assistente e stylist di Kate Middleton, e Rob Dixon, già scudiero del principe William, sono apparsi insieme a un esclusivo evento a Mayfair.

I due avrebbero una relazione.

La storia arriva dopo la fine del matrimonio durato otto anni tra Archer e il fotografo reale Chris Jackson, padre dei suoi due figli.

Entrambi hanno lasciato i rispettivi incarichi a Corte tra la fine del 2024 e il 2025, iniziando nuove fasi della loro vita professionale e privata. Riepilogo creato con

Secondo quanto riportato dal «Daily Mail» - e ripreso, fra gli altri, da «Chi» - il nuovo intreccio sentimentale che anima i salotti britannici non riguarda direttamente un membro della famiglia reale.

I protagonisti, però, conoscono molto bene la vita di Palazzo e per anni hanno lavorato fianco a fianco con il principe William e la principessa Kate.

Al centro delle indiscrezioni ci sono Natasha Archer, 39 anni, ex assistente e storica consulente d’immagine della principessa del Galles, e Rob Dixon, 43 anni, capitano di corvetta ed ex scudiero dell'erede al trono britannico.

La loro prima apparizione pubblica insieme non è passata inosservata.

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Archer e Dixon sono stati fotografati durante la festa organizzata per l’apertura del nuovo spazio RH London, a Mayfair. Tra champagne e ospiti celebri, i due sono apparsi sorridenti, eleganti e particolarmente affiatati.

Alla serata erano presenti anche numerosi volti dello spettacolo internazionale, tra cui Margot Robbie, Henry Cavill, Guy Ritchie e Theo James.

Ma a catturare l’attenzione sono stati soprattutto i due ex collaboratori reali, immediatamente indicati come la nuova coppia del momento.

Il matrimonio finito con Chris Jackson

La vicenda avrebbe però anche un risvolto doloroso. Natasha Archer è stata sposata per otto anni con Chris Jackson, fotografo di Getty Images da tempo al seguito della famiglia reale e molto vicino a re Carlo e alla regina Camilla. Dal loro matrimonio sono nati due figli.

Jackson ha seguito alcuni degli appuntamenti più importanti della Corona e, durante una visita in Italia, ha realizzato anche il ritratto ufficiale per il 20esimo anniversario di matrimonio dei sovrani.

La fine della relazione con Natasha sarebbe stata particolarmente difficile per lui.

Richard Eden, commentatore reale del «Daily Mail» e autore dello scoop sulla coppia Archer-Dixon, ha riportato le parole di una persona vicina al fotografo, secondo la quale Jackson sarebbe rimasto devastato dalla separazione e non se l’aspettava.

Già nel corso del 2025 erano emersi alcuni segnali. Il fotografo aveva iniziato a partecipare da solo agli eventi pubblici. A marzo aveva pubblicato un messaggio per la festa della mamma dedicato a «Tash», mentre a giugno era apparso in una fotografia in barca con i figli senza la fede al dito.

La separazione sarebbe poi stata confermata nel mese di settembre.

Dalla Corte alla consulenza privata

Natasha Archer ha iniziato la propria carriera negli ambienti reali nel 2007, quando, a 20 anni, è entrata nell’ufficio dei duchi di Gloucester. Nel 2010 è passata al servizio di William e Kate, che all’epoca erano ancora duchi di Cambridge.

Dal 2014 ha assunto un ruolo centrale nella costruzione dell’immagine pubblica di Kate, contribuendo alla scelta degli abiti e alla trasformazione della principessa in un punto di riferimento internazionale per lo stile.

Nel 2019 Archer è stata nominata «membro del Royal Victorian Order», ricevendo l’onorificenza direttamente dal primogenito di Carlo. Nell’agosto del 2022 è stata promossa a senior private executive assistant dei principi del Galles.

Nel luglio del 2025 ha lasciato Kensington Palace per avviare una propria attività di consulenza privata.

Rob Dixon, l’uomo che ha accompagnato William nei momenti più delicati

Rob Dixon ha lavorato per quattro anni come scudiero del principe William. Nominato nel 2020, ha seguito il futuro re durante alcuni degli eventi più complessi e solenni degli ultimi anni.

Era al suo fianco durante i funerali del principe Filippo e della regina Elisabetta II, oltre che in occasione dell’incoronazione di re Carlo. La sua presenza discreta e il portamento impeccabile gli avevano fatto conquistare una certa popolarità anche presso il pubblico.

Rob Dixon in un'immagine d'archivio risalente al 2023, quando ancora prestava servizio presso la Royal Family. www.imago-images.de

Alla fine del 2024 Dixon ha annunciato su LinkedIn la conclusione del proprio incarico a Corte, salutando William e Kate e definendoli «splendidi principali».

Ora, lontani dagli impegni ufficiali di Palazzo, i percorsi di Natasha Archer e Rob Dixon sembrano essersi uniti anche nella vita privata. E la loro apparizione a Mayfair ha dato il via a quello che potrebbe diventare il nuovo grande romanzo sentimentale dell’ambiente reale britannico.