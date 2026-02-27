Dopo mesi di indiscrezioni, la content creator e il cantante hanno ufficializzato la loro storia d'amore con un video esplicito condiviso nelle stories di lei, in occasione del suo 36esimo compleanno.

Nelle Stories di lei Camihawke e Tananai escono allo scoperto: ecco il primo bacio condiviso sui social

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e piccoli indizi, Camihawke e Tananai hanno ufficializzato la loro storia d'amore.

Lo hanno fatto con un gesto semplice, ma significativo, condiviso nel giorno del 36esimo compleanno della creator.

A rendere pubblica la relazione è stata la stessa Camilla Boniardi, che nelle sue Stories di Instagram ha pubblicato un video, nel quale la si vede spegnere una candelina e, subito dopo, riceve un bacio dal cantante.

Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e piccoli indizi disseminati qua e là, è arrivata la conferma che molti fan aspettavano.

Camihawke e Tananai hanno ufficializzato la loro storia d'amore con un gesto semplice, ma significativo, condiviso proprio nel giorno del 36esimo compleanno della creator, ossia il 21 giugno.

A rendere pubblica la relazione è stata la stessa Camilla Boniardi, che nelle sue Stories di Instagram ha pubblicato un dolce video di festa, nel quale la si vede spegnere una candelina decisamente originale e, subito dopo, riceve un bacio dal cantante milanese, come riporta tra gli altri «Leggo», che pubblica anche il filmato.

Un momento spontaneo che ha conquistato i follower, segnando di fatto il primo bacio «social» della coppia.

Un compleanno speciale e una dedica piena di complicità

Nel filmato, Camilla appare circondata dagli amici mentre festeggia il suo compleanno. Per l'occasione, qualcuno ha improvvisato una candelina artigianale, probabilmente realizzata con un semplice pezzo di carta.

Dopo aver espresso il desiderio e spento la fiamma, Tananai si avvicina per darle un tenero bacio.

A corredo del video, la creator ha aggiunto una frase che racconta perfettamente la sintonia tra i due: «Trovare qualcuno che se non ha una candelina se ne inventa una». Poche parole che hanno fatto breccia nel cuore dei fan, entusiasti di vedere la coppia mostrarsi finalmente insieme.

Dalle indiscrezioni alla conferma ufficiale

La relazione tra Camihawke e Tananai era da tempo al centro delle curiosità del pubblico.

Dopo la fine della sua storia durata nove anni con Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals & Slow Kids, conclusa nel 2025, Camilla aveva più volte ribadito la volontà di mantenere riservata la propria vita sentimentale.

Anche per questo motivo, i due hanno sempre evitato di esporsi pubblicamente, preferendo vivere il rapporto lontano dai riflettori.

Eppure, nel corso dei mesi, alcuni dettagli avevano alimentato le voci sulla loro frequentazione. Già a settembre 2025 i fan avevano notato la presenza di entrambi nello stesso rifugio di montagna, mentre in seguito Camilla era stata avvistata tra il pubblico di un concerto di Tananai all'Ippodromo di Milano.

La creator aveva accennato alla nuova conoscenza anche durante un'intervista a «Fanpage», definendola una «bellissima scoperta», senza però aggiungere ulteriori dettagli. Ora, con quel tenero bacio condiviso sui social, ogni dubbio sembra definitivamente svanito.