L'attore di «Sandokan» replica alle indiscrezioni sulla sua vita sentimentale e chiarisce chi è la donna fotografata al suo fianco.

Nessuna nuova storia d'amore per Can Yaman.

L'attore ha messo fine alle speculazioni nate dopo la pubblicazione di alcune fotografie da parte di «Diva e Donna», intervenendo personalmente sui social. La donna ritratta accanto a lui, ha precisato, è la fidanzata di un suo caro amico e fa parte del suo entourage.

La smentita è arrivata attraverso una storia Instagram dai toni durissimi. «Caro Diva e Donna, tutto il mondo che mi segue sa che lei è la fidanzata del mio caro amico ed è parte del mio entourage. O siete cretini voi, o pensate che la gente sia cretina. Niente mistero».

Yaman ha poi accusato il settimanale di aver costruito una vicenda inesistente attorno a immagini che, secondo lui, non lasciavano spazio a interpretazioni. «Ci sono solo la vostra incompetenza e volontà di poter beccarmi con una da un bel po'», ha aggiunto.

Negli ultimi anni il protagonista di «Sandokan» è finito spesso al centro del gossip sentimentale. Ogni apparizione pubblica continua ad alimentare nuove indiscrezioni, ma questa volta la replica è arrivata immediata e senza sfumature.