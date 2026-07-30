Nella serie interpreta Riccardo Ridolfi, un legale di successo la cui vita va in pezzi dopo una dolorosa delusione sentimentale.

Per l'attore il ruolo rappresenta anche un ritorno alle origini.

Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato per circa sei mesi nel settore legale prima di scegliere la carriera di attore. «Mi annoiavo a morte», aveva raccontato a «Verissimo», ricordando quella breve esperienza.

Cosa si sa sulla trama?

Riccardo, però, non può lasciare lo studio di famiglia. Per salvarlo è costretto a lavorare con Nicola, il fratellastro interpretato da Giovanni Nasta, con il quale non ha mai costruito un vero rapporto.

I due sono agli antipodi: Riccardo è preparato e metodico, mentre Nicola conquista tutti con il suo carisma. Lavorare fianco a fianco li obbligherà ad affrontare vecchie incomprensioni, fragilità e tensioni familiari.

Un ruolo diverso per Yaman

Il ruolo dà forma anche a un desiderio espresso da Yaman già a febbraio. Dopo anni nei panni di protagonisti affascinanti e sicuri di sé, l'attore voleva interpretare un uomo meno perfetto.

«Preferisco l'imbranato che non ci sa fare proprio», aveva spiegato, definendo questa sfida diversa da qualsiasi altra affrontata in passato.

In un'intervista a «TV Sorrisi e Canzoni» ha confermato il cambio di registro: «Non solo Sandokan: presto mi vedrete in un ruolo comico». E, parlando della propria vita sentimentale, ha aggiunto con ironia: «Con le donne sono un imbranato».

Otto episodi

«Bro» sarà composta da otto episodi e riunirà Can Yaman e Giovanni Nasta dopo «Viola come il mare».

La regia è affidata a Riccardo Donna e Tobia Campana, mentre Amazon MGM Studios e Lux Vide producono la serie, destinata a Prime Video in tutto il mondo.

La data di uscita non è stata ancora annunciata.