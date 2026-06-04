Era il 2022 quando le fotografie di Cara Delevingne all'aeroporto di Los Angeles fecero il giro del web e accesero l'allarme tra fan e media.

La modella appariva in evidente stato confusionale, alimentando speculazioni e preoccupazioni sulle sue condizioni. A quasi quattro anni di distanza, l'attrice svela cosa si nascondeva dietro quelle immagini: una dipendenza che aveva ormai preso il controllo della sua vita e le crisi epilettiche che precedettero l'ingresso in riabilitazione.

Nel podcast «Call Her Daddy», Delevingne individua il punto di svolta nel momento in cui l'uso di sostanze diventò una costante della sua quotidianità, anche quando era sola.

Dopo una «sfrenata festa per i 30 anni» nell'agosto del 2022, decise di smettere. Il percorso, però, si rivelò più difficile del previsto e poche settimane dopo partecipò al Burning Man, nel deserto del Nevada.

«Pensavo sarebbe stato facilissimo. Non sapevo quanto quella roba creasse dipendenza», ha detto. «La prendevo ogni giorno e non sapevo nemmeno che servisse una disintossicazione medica. Ho iniziato ad avere crisi epilettiche e quelle foto sono state scattate subito dopo una crisi al Burning Man».

Quando venne fotografata, era diretta a un impegno di lavoro. L'ondata di attenzione mediatica che seguì fu, a suo dire, «davvero dura» da affrontare.

«Quando prendo una decisione voglio mantenerla, ma non riuscivo a mollare così facilmente. Sono andata al Burning Man e poi è successo tutto questo».

Nello stesso periodo aveva iniziato una relazione con la musicista Leah Mason, nota come Minke e sua ex compagna di scuola. Con lei fu sincera fin dall'inizio.

«Ho iniziato a capire quanto fosse grave la situazione. Quando sei sola non te ne rendi conto fino in fondo», ha ricordato. «Le dissi subito: «Ho un problema. Faccio uso di GHB e GBL ogni giorno. Migliorerò"». Si tratta di sostanze dagli effetti euforizzanti e sedativi, note per l'elevato rischio di dipendenza.

Entro la fine dell'anno entrò in riabilitazione. Da quell'esperienza sono nate anche nuove canzoni. Il suo album di debutto uscirà quest'estate.