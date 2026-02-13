Rivoluzione in giuria Carlo Conti presenta il cast di «Tale e Quale Show 2026»: ecco tutti i nomi

Prende forma la nuova edizione di «Tale e Quale Show», programma targato Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Sui suoi profili social, l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato i personaggi pronti a mettersi in gioco nell'imitazione di artisti del presente e del passato.