Prende forma la nuova edizione di «Tale e Quale Show», programma targato Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Sui suoi profili social, l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato i personaggi pronti a mettersi in gioco nell'imitazione di artisti del presente e del passato.
A sfidarsi saranno Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo.
Tornano in gara anche i «duetti impossibili» di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.
Rivoluzione anche in giuria: al fianco del confermatissimo Cristiano Malgioglio, ci saranno Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Di volta in volta si alternerà un quarto giudice ospite, come già successo nelle passate edizioni.
La nuova edizione di «Tale e Quale Show» debutterà su Rai 1 mercoledì 23 settembre, in prima serata per nove puntate in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.