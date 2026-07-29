Più provini, compensi più bassi e una parità ancora lontana. Carolina Crescentini torna a denunciare le disparità che, a suo dire, continuano a penalizzare le attrici nel cinema italiano, anche quando hanno lo stesso livello di popolarità dei colleghi uomini.

«Sono certa di fare più provini dei miei colleghi uomini e ho la certezza di essere pagata meno di un collega uomo, a parità di popolarità e di tutto il resto», ha detto a Carloforte durante Creuza de Mà, il festival dedicato alla musica per il cinema.

L'attrice non ha indicato il nome del collega, né la produzione o l'entità dei compensi. Per lei, però, il divario resta una realtà quotidiana: «Ragazze, qua tocca lottare».

Qualcosa nel settore si sta muovendo, ma troppo lentamente. «L'unico modo per lottare, oltre a fare chiasso, è essere molto serie, grandi professioniste, in modo che nessuno possa dirti nulla. Ti difendi con la serietà».

Anche i personaggi femminili, osserva, hanno iniziato a cambiare. «Dieci anni fa un ruolo come quello di «Mrs Playmen» non mi sarebbe arrivato mai». Per molto tempo alle attrici sono stati riservati soprattutto i ruoli dell'amante o dell'oggetto del desiderio; oggi trovano spazio personaggi più sfaccettati.

A giugno proprio «Mrs Playmen» le è valso il Nastro d'Argento Grandi Serie come migliore attrice protagonista. La serie è disponibile su Netflix in sette episodi.