Caterina Balivo guarda al passato senza rimpianti, ma con una consapevolezza: da giovane ha avuto troppa fretta di diventare adulta. Oggi la conduttrice vuole trasmettere ai figli una lezione molto diversa e spiega anche perché ha scelto di tenerli lontani dai social.

Hai fretta? blue News riassume per te Caterina Balivo racconta di aver «bruciato le tappe» da giovane e oggi invita i figli a vivere ogni fase della vita senza fretta.

La conduttrice spiega di non pubblicare foto e video dei figli sui social perché sono loro a non voler apparire.

Per conciliare lavoro e famiglia si concede ogni giorno un momento di decompressione, una scelta che il marito Guido Maria Brera rispetta. Riepilogo creato con

Caterina Balivo guarda al passato con uno sguardo diverso e ammette che, potendo tornare indietro, affronterebbe la giovinezza con meno fretta.

In un'intervista rilasciata al settimanale «Oggi», ripreso recentemente da «Leggo», la conduttrice de «La volta buona» racconta di voler trasmettere ai figli Guido Alberto e Cora un insegnamento nato proprio dalla sua esperienza: imparare a rispettare i propri tempi.

«Desidero trasmettere il valore della lentezza ai miei figli che hanno, rispettivamente, 14 e 8 anni. Vorrei insegnare loro che la vita non è una gara di velocità».

Secondo Balivo, la crescita non dovrebbe essere vissuta come una corsa continua verso nuovi traguardi. «Che senso ha correre per crescere? Perché accelerare i tempi? Dobbiamo sapere che è una strada senza ritorno», spiega nell'intervista.

Il rimpianto per una giovinezza vissuta di corsa

Ripensando ai suoi primi anni da adulta, la presentatrice riconosce di aver cercato di diventare grande troppo presto.

«Una volta adulti, non è più possibile tornare indietro. Perciò è meglio prendersela comoda e godersi ogni stagione della vita. Ho il sospetto di aver bruciato le tappe troppo in fretta. A 19 anni ero già una giovane vecchia. Invece adesso il mio motto è «Take it easy» (Calmati) come cantavano gli Eagles».

È una riflessione che oggi influenza anche il suo modo di educare i figli, ai quali vorrebbe trasmettere un approccio più sereno e meno frenetico alla vita.

La scelta di proteggere Guido Alberto e Cora

Balivo ha parlato anche del rapporto tra notorietà e vita privata. Come ha spiegato sui social, evita di condividere fotografie e video dei figli perché è una loro precisa volontà.

Una scelta che la conduttrice rispetta, preferendo tenere Guido Alberto e Cora lontani dall'esposizione mediatica nonostante la sua popolarità.

L'equilibrio tra lavoro e famiglia

Tra gli impegni televisivi e la vita domestica, Balivo racconta di essersi costruita un piccolo rituale per staccare davvero dal lavoro una volta rientrata a casa.

«Vivo surfando come un’equilibrista in bilico sul filo. Finito il lavoro, ho bisogno di una pausa di decompressione. Non ci sono per nessuno».

Un'esigenza che il marito, il finanziere e scrittore Guido Maria Brera, conosce bene. «Mio marito lo sa e mi asseconda, ben consapevole del detto "happy wife, happy life", cioè "moglie felice vita felice per il partner"».

Per rendere il messaggio ancora più chiaro, la conduttrice ha escogitato anche un modo ironico: «Per esplicitare il concetto con la mia famiglia, al rientro a casa metto su una maglietta con la scritta "La giornata è finita". A buon intenditor...».

Parlando del marito, conclude con una semplice considerazione: «È un uomo intelligente. Rispetta i miei spazi».