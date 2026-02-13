Chanel Totti viaggia sul cassone di un pick-up con Ilary Blasi e alcuni amici durante la vacanza a Formentera. La scena richiama subito «Pechino Express» e la madre scherza: «È un déjà vu questo, Chani».

«Io sono abituata», replica Chanel. Poco dopo arriva un'altra foto del gruppo nelle Stories: «Gli faccio provare il brivido di Pechino Express».

Il riferimento arriva a tre mesi dalla vittoria del reality. Chanel e l'amico d'infanzia Filippo Laurino, i Raccomandati, hanno percorso 5.450 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone prima di conquistare il traguardo finale a Kyoto.

Ilary aveva seguito da vicino l'avventura della figlia. Durante la gara le aveva inviato un videomessaggio per incoraggiarla. Chanel, prima della partenza, aveva indicato proprio la madre come possibile compagna per un altro viaggio, vista la somiglianza di carattere tra le due.

La vittoria ha dato alla 19enne il suo primo grande successo televisivo, ma non ha cambiato i suoi programmi. Dopo la finale Chanel ha escluso una carriera da modella o showgirl e indicato come priorità gli studi di comunicazione: «Non è la strada di mamma che voglio perseguire».

Per ora, quindi, «Pechino Express» resta un'esperienza conclusa. A Formentera, però, il viaggio continua almeno come tormentone di famiglia.

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