Charlotte Casiraghi, figlia della principessa Caroline di Monaco, ha parlato della sua educazione in una rara intervista, rivelando che le rigide aspettative intellettuali di sua madre l’avrebbero quasi distrutta.

La principessa Carolina di Hannover (a sinistra) e sua figlia Charlotte Casiraghi alla cerimonia di premiazione del Longines Global Champions Tour a Montecarlo il 5 luglio 2025.

Figlia di Caroline di Monaco Charlotte Casiraghi rompe il silenzio e parla delle rigide aspettative della madre

Hai fretta? blue News riassume per te Charlotte Casiraghi afferma di aver sofferto a causa della pressione pubblica e delle elevate aspettative di sua madre, la principessa Caroline. Per essere accettata, spesso si è adattata e ha tenuto un profilo basso.

Soprattutto in quanto donna, è stata oggetto di un’attenzione maggiore rispetto ai suoi fratelli. I media avrebbero giudicato in modo più severo il suo aspetto, la sua vita privata e le sue decisioni.

Le elevate aspettative intellettuali di sua madre le hanno trasmesso competenze importanti, ma l’hanno anche oppressa pesantemente. Così ha perso a tratti il piacere della lettura, ma oggi ha ritrovato la gioia di vivere e la passione per la scrittura.

Charlotte Casiraghi è sotto i riflettori fin dall’infanzia. La nipote del principe Alberto ricopre regolarmente un ruolo pubblico in occasione di eventi importanti della Casa Reale monegasca, come la Festa Nazionale o il Ballo della Rosa.

In un’intervista alla rivista francese «Psychologies», la 39enne parla apertamente dei lati oscuri di questa attenzione. Per essere accettati e soddisfare le aspettative, spesso ci si ritira in se stessi e ci si «rimpicciolisce», afferma Casiraghi.

Lo sguardo dell’opinione pubblica è sempre stato presente per lei, «anche se è stato fatto di tutto per proteggerci da esso».

Charlotte Casiraghi sulla sua vita sotto i riflettori

Charlotte Casiraghi paragona la sua situazione a quella dei suoi fratelli Andrea e Pierre Casiraghi. Sebbene, secondo quanto afferma lei stessa, siano stati educati in modo simile, ha avvertito una netta differenza nella percezione pubblica.

Già da bambina era esposta a sguardi critici, spiega la 39enne. Spesso dalle ragazze ci si aspetta un maggiore conformismo. Inoltre, la sua vita privata, le sue decisioni e il suo aspetto sarebbero osservati con molta più attenzione rispetto a quanto avviene per gli uomini.

«L’attenzione dei media è stata comunque sempre molto più forte nei miei confronti che in quelli dei miei fratelli», afferma Casiraghi. Secondo lei, è più facile ridurre le persone a una certa immagine o a un simbolo, piuttosto che percepirle come personalità individuali.

«L’attenzione dei media nei miei confronti è sempre stata comunque molto più forte rispetto a quella riservata ai miei fratelli» Charlotte Casiraghi La famiglia reale monegasca

Casiraghi parla apertamente anche della sua infanzia. È cresciuta con una «madre brillante e molto colta», che aveva elevate aspettative intellettuali.

Charlotte Casiraghi ha fatto pace con le sue origini

Le elevate aspettative di sua madre l’hanno plasmata, afferma la reale. Col senno di poi, le vede sia come un punto di forza che come un peso. Le hanno fornito una solida base e strumenti importanti per la vita.

Allo stesso tempo, però, l’elevata pressione ha lasciato il segno. Afferma a questo proposito: «Volevo così tanto dare la risposta giusta che mi sono allontanata da ciò che provavo davvero». Per questo motivo ha perso – temporaneamente – il piacere della lettura.

Oggi, a 39 anni, guarda alla sua vita con occhi diversi. La gioia di vivere e l’amore per la scrittura sono tornati. Le ci è voluto molto tempo per percepirsi come una persona a tutti gli effetti.

Ormai accetta il fatto che molti la riducano soprattutto al suo cognome e alle sue origini.