Selvaggia Lucarelli non farà più parte del cast di «Ballando con le stelle».
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Il popolare programma televisivo «Ballando con le stelle», in onda sulla Rai con la conduzione di Milly Carlucci, si vede orfano di una storica giurata: Selvaggia Lucarelli. Chi sarà la sua sostituta?
Il sabato sera di Rai1 si prepara a un cambiamento epocale.
Come riporta il magazine «Chi», nella prossima stagione televisiva, «Ballando con le Stelle» dovrà fare a meno di una delle sue colonne portanti: Selvaggia Lucarelli.
La giornalista, presente nel cast dei giudici dal 2016, non farà più parte della squadra fissa dello show condotto da Milly Carlucci, aprendo così un nuovo capitolo per il celebre programma di danza.
La macchina organizzativa è già al lavoro per individuare un sostituto all’altezza.
Tra i nomi in corsa spicca con forza quello di Geppi Cucciari, la comica e conduttrice sarda reduce dal successo di «Splendida Cornice». Cucciari sarebbe entrata ufficialmente nella rosa dei candidati, anche se la trattativa si preannuncia complessa.
Carlucci preferisce comunque mantenere il riserbo, nelle mura di Viale Mazzini.
È indubbio che la conduttrice, nota per la sua versatilità e il suo talento comico, potrebbe rappresentare un’operazione strategica a tutto tondo, volta a rafforzare la presenza di Rai1 nel panorama televisivo, ma la trattativa presenta alcuni ostacoli.
La 53enne ha già impegni fissi: il suo nuovo show su Rai3 dovrebbe partire a ottobre, in concomitanza con il debutto di «Ballando». Inoltre un ruolo del genere richiederebbe un impegno totale, tra prove e apparizioni, anche durante i fine settimana.
Ma c’è di più. Secondo fonti del settore, l’interesse della cagliaritana per il programma di ballo potrebbe essere funzionale a un progetto più ampio.
Infatti la sua presenza nel cast di Carlucci potrebbe rappresentare un trampolino di lancio verso il prossimo Festival di Sanremo, dove si vocifera che possa affiancare il direttore artistico Stefano De Martino sul palco dell’Ariston.
Entrambi fanno parte della scuderia dell’agente Beppe Caschetto, uno dei nomi più influenti del mercato televisivo italiano.
Seppur mai confermata, Barbara D'Urso rimane ancora in corsa per il posto in giuria.
Il prossimo 3 luglio la Rai presenterà i palinsesti della nuova stagione, ma fonti vicine al programma assicurano che non verranno svelati nomi dei giudici in quella occasione.
Al momento l’attenzione della Carlucci è concentrata sulla definizione del cast dei concorrenti, lasciando ancora aperte tutte le possibilità per la composizione della giuria.