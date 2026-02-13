Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni reciterà nel film «Come distruggere l'ex», la nuova commedia romantica di Prime Video diretta da Alessio Maria Federici.

Il suo ruolo non è ancora stato svelato, ma sarà nel cast insieme a Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini.

Il titolo del film fa discutere dopo il divorzio da Fedez, ma la storia raccontata non riguarda la loro vicenda personale. Riepilogo creato con

Dopo documentari e serie dedicate alla sua vita, Chiara Ferragni è pronta a fare il suo ingresso nel cinema di finzione.

L'influencer e imprenditrice entrerà infatti nel cast della commedia romantica «Come distruggere l'ex», diretta da Alessio Maria Federici e prodotta per Prime Video. La notizia è stata confermata da «ANSA».

Il titolo del film ha inevitabilmente richiamato l'attenzione per il possibile riferimento alla separazione tra Ferragni e Fedez, ma non esiste alcun legame tra la trama e la vicenda personale dell'ex coppia.

Una commedia romantica con Greta Scarano

Le riprese sono ancora in corso. Secondo le informazioni diffuse, la protagonista sarà Miriam, interpretata da Greta Scarano, una sviluppatrice di un'app di incontri che decide di vendicarsi dell'ex compagno alterando i suoi match sulla piattaforma.

Non è stato ancora reso noto quale personaggio interpreterà Chiara Ferragni. Nel cast figurano anche Dario Aita ed Eugenio Franceschini.

La nuova fase dopo il divorzio

L'esordio cinematografico arriva mentre Ferragni si è ormai lasciata alle spalle la lunga vicenda della separazione da Fedez.

Dopo la formalizzazione della separazione davanti al Tribunale di Milano nel dicembre 2024, i due hanno firmato l'accordo di divorzio nel luglio 2025, stabilendo l'affido congiunto dei figli e senza prevedere alcun assegno di mantenimento.

Nel frattempo entrambi hanno intrapreso nuove relazioni.

Ferragni è legata al manager colombiano José Hernandez, mentre Fedez ha una relazione con la stilista milanese Giulia Honegger.

Lo scorso 16 luglio la coppia ha accolto il figlio Edoardo Lupo. Il rapper è stato successivamente ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute, poi risolti.

Il messaggio social e le indiscrezioni sui rapporti con Fedez

Ferragni non ha commentato pubblicamente la nascita del figlio dell'ex marito.

Tuttavia, poche ore dopo l'annuncio, ha pubblicato un video sui social rivolgendosi ai suoi follower con queste parole: «Tanti di voi riescono a capirmi anche se non ho mai parlato. Sono super grata che mi siate stati vicini e che mi abbiate alzato l’umore anche quando non era dei migliori».

Il messaggio è stato interpretato in modi diversi: alcuni vi hanno visto un riferimento a un periodo complicato, altri un segnale di maggiore serenità.

Secondo quanto riportato da «Vanity Fair», i rapporti tra Ferragni e Fedez sarebbero oggi distesi.

La rivista sostiene inoltre che l'imprenditrice avrebbe consigliato a Giulia Honegger la stessa ginecologa che l'aveva seguita durante le sue due gravidanze.

Le parole del rapper sulla fine del matrimonio

Nelle scorse settimane anche Fedez è tornato sull'argomento durante una puntata di luglio del suo «Pulp Podcast».

Alla domanda «Come hai fatto a lasciare Chiara?», il cantante ha spiegato: «Diciamo che si sono inanellate una serie di cose. A un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelta facile».

Il rapper ha inoltre respinto molte delle ricostruzioni circolate sulla fine del matrimonio, ribadendo il rispetto nei confronti dell'ex moglie: «L’amore va, l’amore viene però le ho voluto veramente bene. È una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita».