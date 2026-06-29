Ecco quanto costa
Chiara Ferragni mostra la sua camera da sogno: dal letto si tuffa direttamente in mare
Chiara Ferragni in vacanza al mare (immagine d'archivio).
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Chiara Ferragni continua le sue vacanze tra le isole greche e mostra ai follower un alloggio da sogno. L'imprenditrice digitale ha condiviso un video girato a Milos, dove dalla camera da letto basta fare pochi passi per tuffarsi nelle acque cristalline del Mar Egeo.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Chiara Ferragni trascorre alcuni giorni a Milos, nelle Cicladi, e mostra sui social una sistemazione esclusiva.
- L'influencer racconta su Instagram di aver sognato per due anni di visitare questo luogo.
- Secondo il sito ufficiale della struttura, una notte può arrivare a costare circa 800 euro in alta stagione.
Nel filmato pubblicato sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni si sveglia, esce dalla stanza e si tuffa direttamente in mare.
La camera si trova infatti a pochi metri dall'acqua e offre un accesso privato alla baia, regalando uno scenario che ha subito conquistato i suoi milioni di follower.
Nella didascalia del post, l'imprenditrice racconta di essere stata invitata da Thavma Cyclades e definisce l'alloggio «una delle stanze più belle» che abbia mai visto. Rivela inoltre che desiderava visitare questa struttura da circa due anni.
Come spiegato sul sito ufficiale di Thavma Cyclades, gli alloggi si trovano a Firopotamos, uno dei villaggi più caratteristici di Milos. Le sistemazioni sono ricavate dalle tradizionali syrma, le antiche rimesse dei pescatori restaurate e trasformate in eleganti case vacanza con accesso diretto alle acque dell'Egeo.
Proprio questa particolarità permette agli ospiti di passare letteralmente dal letto al mare nel giro di pochi passi.
Quanto costa una notte
Soggiornare nello stesso rifugio scelto da Ferragni non è però alla portata di tutti. Secondo le tariffe pubblicate sul sito ufficiale di Thavma Cyclades, riferiti fra gli altri da «Leggo», i prezzi delle diverse sistemazioni oscillano tra circa 380 e quasi 800 euro a notte, a seconda del periodo.
Per le date di fine giugno, inoltre, il sistema di prenotazione della struttura mostra prezzi superiori agli 860 dollari a notte, equivalenti a circa 800 euro, con disponibilità ormai quasi esaurita.
Tra i numerosi commenti al post spicca quello della sorella Francesca Ferragni, che riassume l'impressione di molti follower con poche parole: «Che sogno».