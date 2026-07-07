Nuovi scatti mostrano Chiara Ferragni e José Hernandez più affiatati che mai. Dopo mesi vissuti con grande discrezione, l'imprenditrice digitale sembra ormai pronta a vivere la relazione alla luce del sole, tra viaggi, momenti condivisi e una ritrovata serenità.

Hai fretta? Blue News riassume per te Chiara Ferragni e José Hernandez sono stati fotografati insieme durante una serata allo Starlite Festival di Marbella.

Dopo un periodo di grande riservatezza, l'influencer condivide sempre più spesso sui social momenti della sua vita con il compagno colombiano.

Anche la sorella Valentina avrebbe ritrovato l'amore accanto a un imprenditore colombiano.

Come riferito da «Vanity Fair», Chiara Ferragni e José Hernandez sono stati immortalati in atteggiamenti particolarmente affettuosi durante una serata al Starlite Festival di Marbella.

Gli scatti, realizzati nel privé dell'evento, mostrano l'imprenditrice digitale stretta al compagno colombiano tra abbracci e sguardi complici, immagini che sembrano raccontare il momento di serenità ritrovato dopo due anni segnati da vicende personali e mediatiche.

Una tappa romantica a Marbella

La coppia ha partecipato all'esclusivo festival estivo della località spagnola, appuntamento che unisce concerti, alta gastronomia, lifestyle e dj set con ospiti internazionali.

Dopo la tappa a Marbella, Ferragni e Hernandez sono ripartiti per Parigi in occasione della Settimana dell'Alta Moda, aggiungendo un'altra destinazione a una lunga serie di viaggi condivisi negli ultimi mesi.

Una relazione ormai alla luce del sole

Dopo aver chiuso anche gli ultimi capitoli rimasti aperti del passato - dalla ritrovata serenità nei rapporti con l'ex marito Fedez e la sua compagna Giulia Honegger fino alle presentazioni ufficiali in famiglia - Ferragni sembra ormai vivere la relazione senza più il desiderio di proteggerla dai riflettori.

José Hernandez, imprenditore colombiano da sempre molto riservato e di cui si conosce ancora poco, era rimasto a lungo quasi assente dai profili social dell'influencer.

Solo di recente Ferragni ha iniziato a pubblicare con maggiore frequenza fotografie e video che li ritraggono insieme, come se avesse deciso di raccontare questo amore con maggiore naturalezza.

Tra viaggi e momenti di quotidianità

Tra le Instagram Stories è comparsa anche la bandiera della Colombia, un omaggio alle origini del compagno, insieme a immagini di concerti, cene, pomeriggi trascorsi al mare e tramonti. Piccoli frammenti di vita quotidiana che raccontano una normalità ritrovata e una relazione che, viaggio dopo viaggio, appare sempre più solida.

Sempre stando al magazine negli ultimi mesi la coppia è stata praticamente inseparabile. Dalla Namibia alla Grecia, passando per Capalbio, la Versilia e ora Marbella, Ferragni e Hernandez hanno condiviso numerose tappe insieme, consolidando il loro rapporto.

Anche Valentina guarda alla Colombia

Per Chiara Ferragni si avvicina ora un autunno che potrebbe rivelarsi importante anche sul piano professionale. Nel frattempo, l'amore sembra parlare sempre più colombiano in casa Ferragni.

Come racconta «Chi», anche la sorella Valentina, dopo la fine della relazione con Matteo Napoletano, avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un imprenditore colombiano.

Una curiosa coincidenza che non è passata inosservata e che, in famiglia, sembra ormai strappare più di un sorriso.