Milly Carlucci ha chiuso il cast di «Ballando con le Stelle» 2026 e realizzato il promo con i concorrenti. «Se stiamo girando il promo vuol dire che il cast è fatto», annuncia nel video pubblicato il 3 agosto dagli account ufficiali dello show.

Nel video compaiono prima maestri e protagonisti della gara, poi la giuria. In attesa delle conferme Rai, Adnkronos indica Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Anna Safroncik, Alessandro Matri, Simone Susinna e Alberto Ravagnani tra i nomi più accreditati.

La Safroncik porta con sé un legame diretto con la danza. Sua madre, Lilia Chapkis, ha lavorato per diciassette anni nei corpi di ballo dei teatri dell'Opera di Kiev e Odessa; l'attrice ha studiato musica, canto, ballo e recitazione all'Accademia nazionale dello spettacolo di Kiev.

Il vero scossone riguarda però la giuria. Dopo l'uscita della Lucarelli, Barbara D'Urso e Alberto Matano sarebbero in corsa per due poltrone. Fabio Canino potrebbe passare dalle palette alla gara, mentre Lucio Presta è accostato al tesoretto.

La 21ª edizione lascerà il Foro Italico dopo vent'anni e si trasferirà a Saxa Rubra. «Mettere le tue cose in una casa nuova ti obbliga a riarrangiare tutto», aveva anticipato la Carlucci. Lo show tornerà su Rai 1 dal 3 ottobre al 19 dicembre.