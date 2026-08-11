Hai fretta? blue News riassume per te A quasi due anni dalla morte di Liam Payne, oltre tremila pagine di atti, messaggi e testimonianze ricostruiscono le sue ultime ore al CasaSur Palermo di Buenos Aires.

Alcol, droga e crescente preoccupazione dello staff hanno caratterizzato quella notte.

Il cantante avrebbe chiesto a una escort cinque grammi di cocaina «così posso fare del crack», mentre le telecamere lo mostrarono in forte difficoltà poche ore prima della caduta dal terzo piano.

Le indagini hanno escluso l’intervento di altre persone e non hanno trovato prove di suicidio. Riepilogo creato con

A quasi due anni dalla morte di Liam Payne, nuovi documenti dell’inchiesta argentina ricostruiscono le ultime ore dell’ex membro degli One Direction, precipitato dal terzo piano del CasaSur Palermo di Buenos Aires il 16 ottobre 2024.

Come riporta «Fanpage», oltre tremila pagine tra messaggi, testimonianze e immagini delle telecamere descrivono una giornata segnata da alcol, droga e crescente preoccupazione da parte dello staff dell’hotel.

Tra i documenti emergono i messaggi inviati da Payne a una delle due escort che lo raggiunsero in albergo.

Il cantante avrebbe chiesto della cocaina scrivendo: «Ci servono cinque grammi così posso fare del crack». Alle due donne avrebbe inoltre offerto 5mila dollari per trascorrere la giornata con lui.

Le escort hanno raccontato agli investigatori di averlo trovato già in condizioni di forte alterazione.

Anche il personale dell’hotel era in allerta. Nelle chat interne, la manager Gilda Martin definiva Payne un cliente «molto complicato». Quando una dipendente dovette portargli cinque bottiglie di whisky, le fu consigliato di farsi accompagnare dalla sicurezza.

Dalla lite con le escort alla caduta

La tensione, quella sera, sarebbe aumentata al momento del pagamento delle escort. Payne, non avendo abbastanza contanti, avrebbe proposto un Rolex. Dopo il rifiuto delle donne, avrebbe scagliato l’orologio contro una parete.

Nelle stesse ore il cantante continuava a parlare con l’amico Roger Nores. Secondo la testimonianza di quest’ultimo, gli aveva raccontato di voler incontrare una prostituta e gli aveva confidato il timore di avere inviato inconsapevolmente una foto di nudo a una minorenne.

Nores ha comunque precisato di non aver mai assistito direttamente a comportamenti di questo tipo.

Le telecamere dell’hotel aggiungono altri dettagli. Alle 3.20 del mattino Payne venne ripreso all’esterno mentre si reggeva a un palo con le sole braccia, tenendo il corpo quasi parallelo al terreno.

Molte ore dopo apparve nella hall in evidente difficoltà.

Poco prima delle 17 il personale lo riportò nella stanza al terzo piano. Alle 17.07 venne sentito il rumore della caduta.

Qualche dubbio sugli ultimi secondi

La dinamica degli ultimi secondi resta incerta. L’immagine del cantante aggrappato al palo ha alimentato l’ipotesi che possa aver tentato di scavalcare o calarsi dal balcone, ma questa ricostruzione non è stata accertata.

Le indagini argentine hanno escluso l’intervento fisico di altre persone e non hanno trovato elementi a sostegno del suicidio. Gli investigatori hanno inoltre rilevato che Payne non avrebbe assunto durante la caduta la tipica posizione istintiva di protezione.

«Non ho dubbi che Liam volesse vivere», ha detto il padre Geoff, le cui parole sono state riportate da «TGCom24». Secondo lui, sotto l’effetto delle sostanze il figlio non era pienamente in controllo delle proprie azioni.

Gli esami tossicologici avevano rilevato alcol, cocaina e un farmaco prescritto. La morte era stata causata dai gravi traumi e dalle emorragie provocati dalla caduta.

Sul fronte giudiziario, Roger Nores è stato definitivamente scagionato. Restano invece imputati Braian Nahuel Paiz ed Ezequiel David Pereyra, accusati di avere fornito cocaina al cantante.