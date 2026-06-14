Per le numerose conversazioni telefoniche presenti in «Disclosure Day», Steven Spielberg ha chiesto a Colman Domingo, Emily Blunt e Josh O'Connor di recitare ogni scena in tempo reale.

Anche quando si trovavano in città o continenti diversi, gli attori restavano collegati durante i ciak e interpretavano insieme le rispettive battute.

Nel nuovo film di fantascienza del regista, Domingo interpreta Hugo Wakefield, l'uomo che guida l'operazione destinata a rivelare al pubblico informazioni segrete sull'esistenza degli alieni.

Gran parte del suo ruolo si sviluppa attraverso telefonate con Daniel, interpretato da Josh O'Connor, e Margaret, interpretata da Emily Blunt.

Per rendere quelle sequenze più autentiche, Spielberg ha voluto che gli attori dialogassero realmente durante le riprese, invece di affidarsi a semplici controcampi o riferimenti registrati in un secondo momento.

Questo significava che il candidato all'Oscar doveva spesso mettersi in contatto con i colleghi da qualsiasi parte del mondo si trovasse.

«Mi assicuravano che fossimo disponibili in chiamata con l'altra persona, ovunque ci trovassimo», ha raccontato a Entertainment Weekly. «Facevo queste telefonate da Los Angeles o dall'Europa. Sentivo il primo assistente alla regia dire: «Stiamo per rifarla». Parlavo un po' con Josh, scherzavamo e poi giravamo la scena. Sto davvero recitando con i miei partner a ogni ciak. È una cosa rara».

L'attore ha spiegato che interpretare Hugo ha rappresentato un cambiamento rispetto ai personaggi più intensi affrontati negli ultimi anni. Per costruire il protagonista dell'operazione di divulgazione, si è ispirato in parte allo stesso Spielberg.

«Ho percepito che Steven comprendeva profondamente Hugo», ha spiegato. «Ho costruito il personaggio anche attraverso le conversazioni avute con lui. Ha una fiducia profonda nelle persone, nell'umanità e nella capacità degli esseri umani di affrontare la verità».

«Disclosure Day» è nelle sale cinematografiche.