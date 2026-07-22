Prosegue il ricovero di Fedez all'Humanitas di Rozzano. Come riferiscono diversi media italiani, il rapper è stato trasferito dopo un primo accesso al Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrointestinali che sarebbero riconducibili alla riapertura di una vecchia ulcera.

Ecco cosa si sa Come sta Fedez? Il rapper resta in ospedale dopo il trasferimento

Hai fretta? blue News riassume per te Fedez è ancora ricoverato all'Humanitas di Rozzano dopo un primo accesso al Fatebenefratelli per problemi gastrointestinali.

Secondo i media italiani, il malore sarebbe legato alla riapertura di una vecchia ulcera, ma non sono stati diffusi bollettini ufficiali.

Il trasferimento arriva pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio e continua a suscitare preoccupazione tra familiari e fan. Riepilogo creato con

Fedez resta ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato trasferito dopo un primo ricovero al Fatebenefratelli di Milano.

Secondo quanto riportano diversi media italiani, il rapper si era presentato al Pronto soccorso nella serata di lunedì a causa di forti disturbi gastrointestinali.

Il trasferimento all'Humanitas

Stando alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore, i medici avrebbero ipotizzato la riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che potrebbe essere collegata all'assunzione di farmaci antinfiammatori.

Dopo i primi accertamenti eseguiti al Fatebenefratelli, è stato deciso il trasferimento all'Humanitas, struttura nella quale l'artista era già stato seguito in passato.

Al momento non sono stati diffusi comunicati ufficiali sulle condizioni di salute del rapper e restano riservate anche le ragioni specifiche che hanno portato al trasferimento da un ospedale all'altro.

Le condizioni del rapper

Secondo le informazioni finora emerse, Fedez sarebbe arrivato al Fatebenefratelli poco prima delle 22 in ambulanza e sarebbe stato sottoposto a una serie di esami nel reparto di Chirurgia.

Il giorno successivo è stato trasferito all'Humanitas, dove avrebbe fatto ingresso da un accesso secondario.

Il Fatebenefratelli è lo stesso ospedale in cui il rapper era stato ricoverato nel 2023 per una grave emorragia interna causata da ulcere sanguinanti. In quell'occasione fu sottoposto a un intervento d'urgenza che gli salvò la vita.

Negli ultimi anni il cantante ha affrontato diversi problemi di salute, scegliendo spesso di raccontare pubblicamente il proprio percorso clinico e le cure seguite.

L'apprensione dopo la nascita del figlio

Il nuovo ricovero arriva pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honeggar. Quella che avrebbe dovuto essere una settimana di festa per la famiglia si è così trasformata in ore di apprensione.

Per il momento, dalle indiscrezioni raccolte dai media italiani, il quadro clinico non desterebbe particolare preoccupazione.

Restano però senza risposta diverse domande, a partire dai motivi del trasferimento all'Humanitas e dall'eventuale percorso terapeutico che il rapper dovrà affrontare nei prossimi giorni.

In assenza di comunicazioni ufficiali, la situazione continua a essere seguita con la massima cautela.