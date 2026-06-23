Il Vaticano ha protestato. Le associazioni dei genitori si sono scagliate contro di lei. I critici hanno regolarmente dichiarato che la sua carriera era finita. Eppure, Madonna non è mai uscita perdente da nessuna controversia. Ora pubblica il suo nuovo album «Confessions II». È tempo di ripercorrere i titoli più scandalosi della Queen of Pop.

Sesso, religione e trasgressioni Con questi scandali Madonna ha scioccato il mondo

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 1984 Madonna scioccò tutti con «Like a Virgin» agli MTV Awards e diventò una star mondiale.

Nel 1989 il video di «Like a Prayer» scatenò proteste, persino il Vaticano la criticò.

Nel 1992, con il libro fotografico «SEX» e le sue esibizioni provocatorie, Madonna influenzò il dibattito sull'autodeterminazione sessuale.

Nel 2003, il bacio dato a Britney Spears e Christina Aguilera agli MTV Awards fece notizia in tutto il mondo.

Nonostante le polemiche, Madonna continua ad avere successo da oltre 40 anni e influenza la cultura pop ancora oggi.

Con il nuovo album «Confessions II» (in uscita il 3 luglio), la Queen of Pop continua la sua carriera.

Oggi è quasi all’ordine del giorno che le star attirino l’attenzione con abiti provocanti, dichiarazioni audaci o post controversi sui social media. Quando Madonna è salita alla ribalta negli anni ’80, le cose erano diverse.

Ha capito fin da subito che le pop star non si definiscono solo attraverso la loro musica. Ha giocato con la moda, la religione, la sessualità e i tabù sociali, suscitando regolarmente l'ostilità del pubblico.

Ciò che per altre artiste sarebbe diventato un problema, Madonna lo ha trasformato nel suo marchio di fabbrica.

Quasi nessuno padroneggia l'arte della provocazione in modo così coerente come lei. La sua carriera è quindi anche una storia di titoli da prima pagina.

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1984: il momento in cui Madonna ha scioccato il mondo

Era il 14 settembre 1984 agli MTV Video Music Awards. Madonna aveva allora 26 anni ed era sulla strada per diventare una pop star. Sebbene avesse già celebrato i primi successi con canzoni come «Holiday», la grande svolta doveva ancora arrivare.

Quella sera le cose sarebbero cambiate.

Madonna salì sul palco con un abito da sposa bianco, guanti di pizzo e una cintura con la scritta «Boy Toy». Durante la sua esibizione di «Like a Virgin» si rotolò sul palco, si mosse provocatoriamente e ruppe con molte delle convenzioni che all’epoca ci si aspettava dalle pop star femminili.

Per molti spettatori fu uno scandalo. I critici conservatori le rimproverarono di aver oltrepassato i limiti. Per molti fan, invece, l’esibizione fu un simbolo di autodeterminazione femminile.

L'indignazione rese Madonna argomento di conversazione da un giorno all'altro. «Like a Virgin» fu la sua svolta internazionale e la rese una star mondiale.

L'esibizione mostrò fin da subito ciò che avrebbe caratterizzato la sua carriera: maggiore è lo scalpore, maggiore è l'attenzione.

1989: quando persino il Vaticano si arrabbiò

Nel 1989 Madonna suscitò nuovamente un'ondata di indignazione, questa volta ben oltre il mondo della musica.

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Nel video musicale di «Like a Prayer», Madonna, vestita in modo succinto, ballava davanti a croci in fiamme e giocava consapevolmente con simboli religiosi e allusioni sessuali.

Per molti si trattò di una violazione dei tabù.

I gruppi conservatori protestarono, il Vaticano criticò pubblicamente il video e invitò addirittura a boicottare i suoi concerti.

Poco prima Madonna aveva firmato un contratto pubblicitario milionario con la Pepsi. Dopo le proteste, il gruppo ritirò la campagna.

La Pepsi perse la calma. Madonna perse la campagna pubblicitaria. Ma si tenne il compenso. Madonna aveva dimostrato ancora una volta che spesso dalle polemiche nasce la migliore pubblicità.

1992: il reggiseno a cono e la rivoluzione sessuale

All'inizio degli anni '90, la provocazione di Madonna raggiunse una nuova dimensione. Con il leggendario tour «Blond Ambition», rese definitivamente la sessualità una parte centrale della sua arte.

Il corsetto disegnato da Jean Paul Gaultier con il famoso reggiseno a cono è diventato il simbolo di quell'epoca. Ha fatto scalpore a livello internazionale ed è ancora oggi uno degli outfit più famosi della storia del pop.

Madonna vestita da Jean-Paul Gaultier durante il Blonde Ambition Tour del 1990. IMAGO/Bridgeman Images

Ma Madonna fece un passo in più. Il suo libro fotografico «SEX», pubblicato nel 1992, giocava con immagini audaci e tabù sessuali. Mentre i critici lo consideravano uno scandalo, i fan lo vedevano come un atto di liberazione.

Per molte donne è diventata così una figura simbolo dell'autodeterminazione sessuale. Per altri era la prova che la cultura pop si era spinta troppo oltre. È stato proprio questo conflitto a rendere Madonna una delle personalità più discusse del suo tempo.

2003: Il bacio di cui tutto il mondo parlava

Agli MTV Video Music Awards del 2003, Madonna fece nuovamente scalpore.

Insieme a Britney Spears e Christina Aguilera eseguì «Like a Virgin» e «Hollywood». Il momento di cui tutti hanno parlato in seguito è durato solo pochi secondi: Madonna baciò prima Britney Spears e poi Christina Aguilera sulla bocca.

Le immagini fecero il giro del mondo. Il fatto che la Queen of Pop avesse baciato due delle più grandi star emergenti del suo tempo rese l'esibizione ancora più chiacchierata.

Britney Spears (a sinistra) e Madonna si baciano durante la loro esibizione agli MTV Video Music Awards 2003 a New York. KEYSTONE/AP Photo/Julie Jacobson

Le immagini fecero il giro del mondo e divennero uno dei momenti più famosi della storia del pop.

A quasi 20 anni dalla sua svolta, la Queen of Pop ha dimostrato ancora una volta di comprendere le regole dell'attenzione meglio di chiunque altro.

La provocazione più grande: è rimasta

Molte pop star raggiungono l'apice della loro carriera e poi scompaiono. Madonna non l'ha mai fatto.

Dal suo successo negli anni '80, la fine della sua carriera è stata prevista innumerevoli volte. A volte era considerata troppo provocatoria, altre volte non più al passo con i tempi. In seguito, i titoli dei giornali ruotavano attorno alla sua età, al suo aspetto o alle sue apparizioni sui social media.

Ma mentre generazioni di pop star andavano e venivano, Madonna è rimasta. Ha pubblicato nuova musica, si è reinventata più e più volte e, anche dopo quattro decenni, continua a far discutere.

Forse è proprio questo il segreto del suo successo: mentre il pubblico vedeva soprattutto i titoli dei giornali, Madonna, dietro le quinte, si dedicava sempre più alla spiritualità e alle domande sul senso della vita. Nel podcast di Jay Shetty ha parlato apertamente di crisi, perdite e della ricerca di un senso più profondo della vita.

«Tu non sei il tuo corpo. Tu sei la tua anima», ha detto la cantante, spiegando che questa convinzione l'ha aiutata a superare i momenti difficili della sua vita.

Forse nessuna frase riassume meglio la sua carriera della sua famosa citazione:

«La cosa più controversa che abbia mai fatto è stata restare»

Alla fine, la più grande provocazione della Queen of Pop non è stata un video musicale, un abito o un bacio. È stata quella di non adeguarsi mai alle aspettative degli altri e semplicemente restare com'era.

In linea con questo, il 3 luglio Madonna pubblicherà il suo nuovo album «Confessions II». A più di 40 anni dalla sua svolta, la Regina del Pop scrive così il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera.