Cristiano Malgioglio sorprende tutti con un annuncio inaspettato: «Mi sono sposato».

La frase è arrivata sul palco del Tim Summer Hits, al termine dell'esibizione di «Amore di contrabbando». Carlo Conti ha provato a saperne di più, ma il cantautore ha tagliato corto: «Non lo sa nessuno».

Da anni Malgioglio è legato a un compagno turco residente a Istanbul, una presenza costante nella sua vita ma sempre lontana dall'esposizione mediatica.

Diverse testate lo identificano come Onur, ma il cantautore ha scelto di proteggerne la privacy, evitando di esporlo pubblicamente nonostante la curiosità che circonda la loro storia.

L'ipotesi del matrimonio, del resto, non arriva dal nulla. Già nel 2025, ospite di «Verissimo», Malgioglio aveva parlato apertamente del desiderio di sposarsi e costruire il proprio futuro accanto al compagno. «Sarà prestissimo, ma non abbiamo ancora fissato la data», aveva detto.

Per ora non sono emersi ulteriori dettagli sulle nozze annunciate durante il Tim Summer Hits. Una scelta perfettamente in linea con la riservatezza che il cantautore ha sempre mantenuto sulla sua vita sentimentale.