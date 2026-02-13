Cristiano Ronaldo debutterà in tv con «Day 1s», una serie ambientata nel mondo del calcio britannico che racconta i retroscena della vita di un potente procuratore. Il campione portoghese comparirà nella fiction e sarà anche produttore esecutivo.

Le riprese sono già iniziate al The Hive Stadium del Barnet, nel nord-ovest di Londra. Il «Sun» ha pubblicato le prime immagini dal set, dove Damian Lewis interpreta Stanley Dalton, l'agente sportivo al centro della storia. Nel cast figurano anche Thierry Henry, il rapper Dave e l'esordiente Carlotta Banat.

Darren Dein, storico agente di Thierry Henry, ha ideato il concept. «Day 1s» unirà dramma ed elementi comici, ma non seguirà il modello da sitcom di «Ted Lasso».

Il progetto nasce da un'idea annunciata nel 2020 e mai arrivata sullo schermo. La prima versione seguiva un giovane calciatore della Premier League e i suoi amici. Doug Ellin, creatore di «Entourage», e Chris Case figuravano come autori della serie, mentre Matthew Vaughn avrebbe diretto l'episodio pilota. «Amo scrivere di amici che diventano famiglia», dichiarò allora Ellin.

La nuova versione cambia prospettiva e sposta il racconto dal giocatore al procuratore. Henry resta coinvolto, mentre Ronaldo realizza un obiettivo coltivato da anni. «Voglio provare altre cose, per esempio fare cinema», disse a Sky Italia nel 2018.

Il passaggio alla produzione è arrivato nel 2025 con UR*Marv, lo studio fondato insieme a Vaughn.



«È un capitolo entusiasmante per me», commentò Ronaldo. La serie non ha ancora una piattaforma né una data d'uscita.