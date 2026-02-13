Confessioni da ex Miss Cristina Chiabotto torna a farsi sentire: «Non sono sparita, ho solo cambiato dimensione»

In sintesi Cristina Chiabotto ha preso una pausa dalla tv, spiegando di «non essere sparita, ma di navigare nella mia seconda maturità».

Si dedica alle sue due figlie, Luce Maria e Sofia, di 5 e 4 anni, spiegando che «le bimbe sono arrivate a tredici mesi di distanza e hanno segnato un nuovo inizio».

Riguardo al passato, ha detto: «Bisognerebbe sempre rimanere fedeli a sé stessi», commentando la sua vittoria di Miss Italia nel 2004.

Per mantenersi in forma, si allena ogni giorno con camminate e pesi e segue un’alimentazione sana. Riepilogo creato con

Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e volto noto della televisione, si è presa una pausa dai riflettori.

Dopo aver partecipato a numerosi programmi come «Ballando con le Stelle», «Controcampo», «Le Iene» e «Scherzi a Parte», l’ultima apparizione risale al 2023 su «Sky».

Tuttavia, come riferisce «Oggi», l’ex modella rassicura i fan: «Non sono sparita, ho semplicemente cambiato dimensione. Navigo nella mia seconda maturità».

Sposata da quasi sette anni con Marco Roscio, Cristina si dedica completamente alle sue due figlie, Luce Maria e Sofia, di 5 e 4 anni.

«Le bimbe sono arrivate a tredici mesi di distanza e hanno segnato un nuovo inizio. Sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo gli stessi ritmi di lavoro», ha spiegato al «Corriere della Sera».

In ambito sentimentale, Cristina sottolinea che il rapporto va bene: «Ognuno si prende i propri spazi. Io esco con le amiche, lui gioca a golf».

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Riguardo al passato, ha confessato qualche rimpianto sulla vittoria del 2004 a Miss Italia: «Bisognerebbe sempre rimanere fedeli a sé stessi».

Non augurerebbe alle sue figlie di parteciparvi, allora, «era più un gioco».

«La coppia funzionava, ci divertivamo e questo arrivava al pubblico», dice la quasi 40enne ricordando con piacere la collaborazione con Alex Del Piero, avuta in occasione delle celebri pubblicità.

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Per mantenersi in forma, si allena quotidianamente con camminate veloci e esercizi con i pesi, e pone molta attenzione anche all'alimentazione: «Cerco di mangiare sano, perché credo sia importante prendersi cura di sé».