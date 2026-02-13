Guai giudiziari per Artem Tkachuk: il celebre attore della serie televisiva «Mare fuori» è stato condannato a una pena detentiva sospesa di un anno per aver devastato quattro auto a calci a Rho. L'attore sui social media si è lasciato a un lungo sfogo, dove sostiene di essere una vittima del sistema e della stampa per via della sua visibilità.

Hai fretta? blue News riassume per te Artem Tkachuk è stato condannato a un anno di carcere per aver distrutto quattro auto in maggio a Rho.

La pena dell'attore di «Mare fuori», e dei suoi complici nell'episodio, è stata sospesa a condizione che tutti paghino i danni causati.

Su Instagram Tkachuk si è lasciato un lungo sfogo, in cui sostiene di essere una vittima del sistema e della stampa: «Voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri». Riepilogo creato con

Notte da incubo e guai con la giustizia per Artem Tkachuk.

Come scrive «Sky TG24», il noto attore italo-ucraino, salito alla ribalta per il ruolo dell'impulsivo «Pino ’o Pazzo» nella celebre serie TV «Mare Fuori», è stato condannato a un anno di reclusione dal Tribunale di Milano.

L'accusa? Danneggiamento aggravato per aver preso d'assalto e distrutto quattro vetture in sosta.

La decisione è arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato davanti alla giudice Amelia Managò. La medesima pena è stata inflitta ai tre ragazzi di 18, 22 e 24 anni che si trovavano in sua compagnia durante il raid vandalico.

I fatti

Come ricorda il portale, i fatti risalgono alle ore piccole tra il 20 e il 21 maggio, quando il gruppo ha scatenato il caos a Rho, nei pressi di via Molino Prepositurale.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la baby gang improvvisata avrebbe infierito a furia di calci sui veicoli parcheggiati, sfasciando e sradicando specchietti e paraurti.

L'immediato blitz della polizia aveva fatto scattare le manette per il volto della TV e per i suoi compagni. L'arresto era stato poi convalidato senza però l'applicazione di misure cautelari.

Niente prigione... a patto che paghino i danni

Per ora la giudice ha concesso a tutti e quattro la sospensione condizionale della pena e la non menzione sul casellario giudiziale. Ma per non far scattare le sbarre c'è un prezzo da pagare.

Il beneficio resta infatti strettamente legato a una clausola tassativa: gli imputati avranno sei mesi di tempo per risarcire interamente i danni materiali e riparare alle conseguenze del reato.

Come se non bastasse, per la star del piccolo schermo la posizione si complica ulteriormente. Alla vista delle volanti, scrive «Sky TG24», Tkachuk avrebbe perso la testa scagliandosi contro i poliziotti con insulti e pesanti minacce.

Un atteggiamento che gli è valso una denuncia a parte in un procedimento separato per minacce a pubblico ufficiale. Durante l'udienza di convalida, l'attore si era comunque fatto avanti per fare marcia indietro e chiedere scusa per le parole pronunciate.

Amaro verdetto per la difesa che chiedeva l'assoluzione

Un verdetto che ha superato le stesse richieste della Procura, la quale aveva sollecitato una pena di otto mesi per il gruppo. Inutili i tentativi degli avvocati difensori, Maria Grazia Padula e Alessia Pontenani, che avevano battuto la pista dell'assoluzione.

I legali di due dei giovani avevano persino sostenuto che i propri assistiti non conoscessero gli altri membri del gruppo e non si trovassero sul luogo dei danneggiamenti, ma la giudice ha tirato dritto respingendo la tesi.

«Voi cretini puntate il dito su di me»

Dopo il verdetto l'interprete della serie targata Rai si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram: «Quarantamila maghrebini e tanti psicopatici che violentano ragazzine e fanno quello che gli pare, distruggono ogni giorno qualcosa o qualcuno… voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri».

L'attore sostiene che quella notte si è trovato nel blitz e tra le macchine rotte: «Ovviamente ho opposto resistenza a sti poliziotti che potevo veramente spezzarli in due secondi… ammetto di aver bevuto un po' in più quella notte. E ho sbagliato a non essere diplomatico come voi».

Tkachuk incolpa anche la stampa: «Ora andate a puntare il dito su di me senza prove e senza alcun motivo, soltanto perché dietro al giornalismo c’è un business che la gente comune non comprende… questo è il prezzo di chi sta sotto ai riflettori».

Artem ammette però di aver affrontato un periodo di fragilità, fatto di depressione e alcol, ma ribadisce di essere una vittima dello show business e del «demonio».

Infine l'attore ha concluso il messaggio con una non poi tanto velata provocazione: «E per quanto vorreste vedermi morto o sotterrato non ci riuscirete mai perché ormai la mia corazza è diventata indistruttibile. Non mi piegherò a voi corrotti».