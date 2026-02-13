Hai fretta? blue News riassume per te Diletta Leotta ha condiviso su Instagram alcuni momenti delle sue vacanze sul Lago di Como.

Tra yoga, relax e giochi con i figli, la conduttrice ha mostrato anche scorci della lussuosa villa in cui soggiorna.

La residenza, situata a Lenno, può ospitare fino a 12 persone ed è dotata di piscina a sfioro, cinema privato e altri comfort esclusivi. Riepilogo creato con

Diletta Leotta si sta concedendo qualche giorno di relax sul Lago di Como. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie che raccontano alcuni momenti della vacanza.

Negli scatti appare mentre pratica yoga accanto alla piscina, si rilassa al sole, trascorre del tempo con i suoi bambini e si concede una pausa nell'idromassaggio, con il lago a fare da sfondo.

Le immagini offrono anche uno sguardo agli interni della residenza scelta per il soggiorno. Si intravedono il luminoso soggiorno con grandi vetrate panoramiche, una sala biliardo e altri ambienti arredati in stile moderno.

La villa si trova a Lenno, nella Tremezzina, e si sviluppa su circa 730 metri quadrati distribuiti su due livelli. Può ospitare fino a 12 persone e dispone di sei camere da letto con bagno privato, oltre a piscina a sfioro, area fitness, sala cinema e altri servizi dedicati agli ospiti.

La residenza è disponibile anche per soggiorni privati.

Le tariffe non sono pubbliche e vengono comunicate soltanto su richiesta.