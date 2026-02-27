Ditonellapiaga ha vinto il suo primo contest musicale a 15 anni, ma il premio era inutilizzabile per lei: una giraffa di birra. La cantautrice lo racconta a Sette ripercorrendo gli esordi, quando saliva sui piccoli palchi estivi prima di trasformare la musica in una carriera.

«A 15 anni ho vinto un contest in un paesino vicino a dove andavo al mare e il primo premio era una giraffa di birra, ma io ero minorenne», ricorda l'artista, all'anagrafe Margherita Carducci.

L'episodio non resta solo una curiosità. Nell'intervista al settimanale del Corriere della Sera, Ditonellapiaga lo inserisce dentro un percorso iniziato molto prima del successo nazionale. Prima dei dischi e dei festival, c'erano il teatro, le recite scolastiche anche in lingua tedesca e le prime occasioni per misurarsi con un pubblico.

Da quelle esperienze è nata una presenza scenica riconoscibile, costruita senza l'idea del debutto perfetto. La cantautrice ha attraversato la scena indipendente, ha definito un'identità pop personale e nel 2026 ha raggiunto il terzo posto al Festival di Sanremo con «Che fastidio!».

Il ricordo della giraffa di birra diventa così il dettaglio più surreale di una formazione artistica fatta di tentativi, piccoli palchi e svolte impreviste. Un episodio leggero, ma utile a raccontare quanto fosse lontano il punto di partenza dal traguardo raggiunto oggi.